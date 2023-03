Lorenzo Córdova se va de gira por EU a 14 días de concluir su periodo al frente del INE

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este lunes que el consejero presidente Lorenzo Córdova comenzó una gira de trabajo en Estados Unidos, en donde se reunirá con diversas instituciones y funcionarios de ese país, a dos semanas de que concluya su gestión, el próximo 3 de abril, publicó latinus.us.

En un comunicado, el INE detalló que la gira terminará el 24 de marzo y visitará ciudades como Washington y Nueva York para reunirse con instituciones que, desde 2014, han sido aliadas fundamentales en los trabajos sustantivos del organismo autónomo.

“Del 20 al 24 de marzo, Córdova sostendrá encuentros con representantes de la National Endowment for Democracy (NED), National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), International Foundation for Electoral Systems (IFES), Woodrow Wilson Center, Center for American Progress, Center for Strategic and International Studies (CSIS) -donde participará en una mesa redonda-, y The Atlantic Council”, explicó el INE.

Además, tiene prevista una reunión con el secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y con funcionarios del Comité de Asuntos Exteriores y con miembros del Caucus Hispano de la Cámara de Representantes.

También participará en el lanzamiento de la Red Global para Asegurar la Integridad Electoral (GNSEI).

El instituto informó que el objetivo de las reuniones es el “fortalecimiento de las políticas y acciones institucionales de vinculación, información, intercambio y cooperación del INE con la comunidad internacional en materia electoral y de fortalecimiento de la democracia”.

Lorenzo Córdova realiza la visita a Estados Unidos 14 días antes de que termine su periodo como consejero presidente del INE y tras las críticas de algunos políticos luego de que se diera a conocer que recibirá un millón 934 mil 380 pesos y 28 centavos como compensación por nueve años de trabajo.

El pasado 16 de marzo, el INE informó que el monto que obtendrá Córdova se compone de la compensación de un millón 663 mil 388 pesos y 52 centavos que recibirán los consejeros electorales por la conclusión de su periodo, desde el 4 de abril de 2014 al 3 de abril del 2023, así como la compensación por su labor, que inició el 15 de diciembre de 2011, con lo que suma 270 mil 991 pesos y 76 centavos más. (Fuente: latinus.us)