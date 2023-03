Hermana de un operador del Cártel de Sinaloa será síndica en localidad de Culiacán

SINALOA, MX.- Alma Nidia Tapia Quintero, supuesta hermana del ‘Lupe’ Tapia, operador de la división del Cártel de Sinaloa perteneciente a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ganó la sindicatura de Tacuichamona, al sur de Culiacán, este domingo 19 de marzo, publicó El Financiero.

Con 722 votos a favor y con un amplia ventaja sobre los otros dos candidatos, Tapia Quintero celebró ser la “primera mujer en la historia sindica de Tacuichamona”.

“Tacuichamona, vamos por la cuarta transformación, porque también las mujeres pueden”, dijo la presunta hermana como celebración.

Rocha Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, defiende candidatura de hermana de ‘Lupe Tapia’

Luego de ganar el plebiscito, Alma Nidia Tapia Quintero compartió en redes sociales un fragmento de una rueda de prensa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el que se habla de la polémica de dejar participar a la candidata pese a su supuesto cínculo con el ‘Lupe Tapia’.

“Tacuichamona… quiere participar fulano, mengano… que participen todos, si la gente los quiere… Y creo que la que no querían dejar participar ganó. Tiene derecho a ganar, si ganó es porque la gente quiere. Entonces, es una síndica legitimada, y yo les dije que no eviten que participe la gente, que la sociedad resuelva a quien quiere. No pongan peros a nadie, que el pero se lo ponga el pueblo”, dijo el gobernador Moya.

Alma Nidia Tapia, de acuerdo con medios locales, es hermana de José Guadalupe Tapia, presunto operador del ‘Mayo’ Zambada detenido el 9 de febrero en el propio Tacuichamona.

La captura del operador del ‘Mayo’ Zambada ocurre meses después de que su hijo, Heibar Josué Tapia Salazar, fue detenido y trasladado por vía aérea a la Ciudad de México.

Como operador del ‘Mayo’ Zambada, José Guadalupe Tapia Quintero ocupaba un alto rango en la organización del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con documentos Agencia de Control de Droga de Estados Unidos, la DEA.

Los documentos establecen que ‘El Lupe’ Tapia era parte estratégica de la organización comandada por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera e Ismael ‘El Mayo’ Zambada desde 2013.

Su rol en la organización consistía en transportar estupefacientes hacia Estados Unidos mediante su red de empresas de autobuses y camiones con remolques.

De acuerdo con la Sedena, ‘El Lupe’ Tapia es parte de una lista de 21 narcotraficantes de alto rango, la cual es encabezada por Ismael ‘Mayo’ Zambada. (Fuente: El Financiero)