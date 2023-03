Justicia de EU sentencia a Osiel Cárdenas Jr. a ocho años de prisión por tráfico de armas

ESTADOS UNIDOS.- De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Osiel Cárdenas Jr será enviado a una prisión federal tras ser condenado a ocho años de prisión, publicó 24-horas.mx.

Esto por el delito de tráfico de armas. El hijo del exjefe del cartel del Golfo, Osiel Cárdenas-Guillen deberá cumplir 109 meses en una prisión federal y tres años de libertad supervisada.

Adicional a esto deberá pagar una multa de 20 mil dólares. Esto fue ordenado por el Juez Federal, Fernando Rodríguez.

De acuerdo con la información disponible, el tribunal escuchó la evidencia adicional contra Cárdenas Jr y al momento de recibir su sentencia este pidió disculpas y también pidió clemencia.

El pasado 2 de agosto de 2022 se declaró culpable por intentar comprar 10 rifles de asalto para traerlos a México.

Hasta el momento no se ha determinado a que prisión será enviado pero por el momento permanecerá bajo custodia.

Former cartel leader’s son Osciel Cardenas-Salinas Jr, was sentenced to 100 months in prison following his conviction for smuggling of goods from the US into Mexico. Excellent work conducted by @HSI_SanAntonio special agents assigned to #Harlingen for securing this sentence. https://t.co/hVIfyFrGW7

— HSI San Antonio (@HSI_SanAntonio) March 23, 2023