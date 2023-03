A causa de la corrupción, hay dinero que en la administración pasada no llegó a los ciudadanos en forma de obras y servicios, denuncia Alcaldesa Blanca Merari tras firmar acuerdos anticorrupción

CANCÚN, MX.– Luego de firmar la Declaratoria de Acuerdos Anticorrupción para los Municipios, Blanca Merari Tziu Muñoz, presidenta municipal de Puerto Morelos, dijo que es satisfactorio que todos los municipios del Estado se comprometan con el combate a la corrupción.

La Declaratoria también fue firmada por los otros 10 presidentes municipales, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la contralora del Estado, Reyna Arceo.

Como bien dijo la Gobernadora y he señalado en diferentes oportunidades, a causa de la corrupción hay dinero que no llegó a los portomorelenses en forma de obras y servicios. El monto desviado por la administración pasada bien pudo ejercerse en la construcción y pavimentación de calles en asentamientos como La Fe y Tierra Nueva o en la edificación del Hospital Comunitario que tanta falta hace en Puerto Morelos, manifestó.

Seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo en el combate a la corrupción y no me temblará la mano para buscar castigo a quienes falten a su compromiso con los ciudadanos, quienes depositan su confianza en nosotros y no podemos defraudarlos, añadió.

Asimismo, apuntó que, con la firma de esta Declaratoria, Puerto Morelos se suma con firmeza a la construcción de políticas para combatir a ese flagelo, que constituye uno de los principales reclamos de los ciudadanos.

Previamente, la gobernadora Mara Lezama señaló que si bien hay un largo camino por andar en el combate a la corrupción, hoy se dio un gran paso para vencer la resistencia de quienes se oponen al cambio.

Estamos en el camino correcto y haciendo historia, pero hay que meter el acelerador para avanzar, agregó.

A su vez, la contralora del Estado, Reyna Arceo, coincidió en que es histórico que los 11 presidentes municipales se sienten en una mesa para dialogar y buscar consenso para combatir la corrupción, y destacó que Quintana Roo es modelo nacional en planes municipales anticorrupción.

Además de los 11 presidentes municipales, en la reunión, que se efectuó en las instalaciones de la Secretaría de Educación en esta ciudad, asistieron diputados locales, dirigentes de asociaciones civiles y empresariales, funcionarios estatales y Emily Wann, directora de la Oficina de Gobernanza, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de USAID-México. (Fuente: Ayuntamiento de Puerto Morelos)