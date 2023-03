Suma Quintana Roo 75 casos de violencia vicaria desde agosto hasta la fecha; ‘y va en aumento’, advierten activistas

CANCÚN, MX.- Desde agosto pasado, cuando fue aprobada la llamada “Ley Vicaria” en el Congreso local, hasta la fecha, Quintana Roo suma ya 75 casos de este tipo de violencia, aseguró este día Ariadne Song Anguas, presidenta de la Red de Víctimas Quintanarroense, al agregar que este fenómeno va en aumento.

En entrevista a su salida de una reunión que sostuvieron hoy en Cancún integrantes de esta red con Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la activista feminista recalcó que la mayoría de estos casos de violencia vicaria se encuentran en la zona norte.

“Hemos detectado 25 en Cancún, 35 en Playa del Carmen, y, en la zona maya y en el sur del estado, entre 10 y 15”, detalló, al referirse a este fenómeno en la ex pareja sentimental separa a la madre de sus hijos, a modo de “venganza” por la separación.

Song Anguas resaltó que la Ley Vicaria no ha impedido que estos casos vayan en aumento, por lo que consideró estos pueden ser más que los que esta red ha documentado desde el año pasado.

“Hemos detectado, de igual forma, que en el norte del estado se da más este fenómeno por la desvinculación del núcleo familiar y la falta de capacitación en perspectiva de género que tienen los funcionarios”, destacó.

Por ese motivo, la vocera del “Grupo Xtabay” comentó que el motivo de esta reunión es darle prioridad a 13 de los 75 casos que han documentado, pues son los más graves hasta el momento.

Asimismo, refirió que otro motivo de este encuentro con el magistrado fue “exhortarle al Poder Judicial para que tome acciones y capacite a los jueces en perspectiva de género, pues muchos de ellos han demostrado tener falta de empatía en estos casos”.

“La capacitación de los jueces debe ser constantes, y es necesario que se actualicen, nadie nace sabiendo, y menos en perspectiva de género”, indicó.

De igual forma, la activista comentó que en caso de no ver acciones concretas en tres meses, van a volver a manifestarse y exigir que se le dé celeridad a esos casos.

“Si las autoridades no ponen un freno, van a seguir más presas, más muertas por esta violencia. Estamos pidiendo acciones, no simulaciones. Entonces, si no hay acciones en tres meses, vamos a volver a venir”, finalizó. (Agencia SIM)