AMLO pide apoyo al Consejo de la Comunicación para fortalecer campaña antidrogas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador atestiguó el cambio de integrantes del Consejo de la Comunicación, organismo conformado por representantes de la iniciativa privada creada para promover la participación social de los empresarios, publicó La Jornada.

Frente a José Carlos Azcárraga Andrade, presidente saliente del Consejo, y Francisco Casanova Pérez, presidente entrante, así como de Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el mandatario les propuso crear una campaña en busca de difundir los riesgos del consumo de drogas, similar a que la emprende su administración.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador explicó que “tenemos probado que donde hay más consumo, afortunadamente no es en todo el país, en donde hay más narcomenudeo, es donde tenemos más homicidios”, ante ello, insistió que su gobierno trabaja para contrarrestar el consumo de estas sustancias.

No obstante, apuntó que “Guanajuato tiene ese problema, y no sé cómo se arraigó, porque además, ni siquiera es en todo el estado, es básicamente en la zona más desarrollada. La zona industrial, la que tiene que ver con la maquila, en estudios que se hacen antidoping, de cada diez trabajadores, lamentablemente siete ya tienen adicción a drogas, entonces no sólo es un asunto de jóvenes”.

Esto, dijo, no sucede en su estado vecino, Querétaro, o en estados como Jalisco, Michoacán y Sinaloa donde hay bandas, pero no consumo. Por eso, “no tienen el mismo número de homicidios que se tienen en Guanajuato”.

Si nosotros en nuestro país seguimos fortaleciendo valores y seguimos informando sobre esto, vamos a lograr mucho, “porque si nos descuidamos y nos aumenta el consumo de las drogas, entonces sí, va a ser muy difícil garantizar la tranquilidad en el país”, advirtió el tabasqueño.

Tras destacar el impacto que ha tenido las campañas generadas por el Consejo de la Comunicación, les insistió que la que “podrían ustedes emprender sería extraordinario”, por lo que planteó que “podríamos tomar el acuerdo de decir, vamos entre todos a que se tome conciencia del daño que causa las drogas y que se puede ser feliz de otra manera”

—¿Sí vamos verdad?- preguntó el jefe del Ejecutivo federal.

—Cuente con nosotros- respondieron los empresarios.

Dentro de la “mañanera”, José Carlos Azcárraga agradeció al mandatario que los reciba para esta ceremonia.

Al referir a su gestión como presidente del Consejo en estos tres años, indicó que su participación llegó en un momento de grandes cambios, con 25 campañas de comunicación.

Recalcó que durante la crisis sanitaria trabajaron en campañas como la denominada “Quédate en casa”, con mensajes de unión y ánimo para motivar a la población a acciones positivas que frenaran los contagios de covid-19, así como otra para el fomento del uso del cubrebocas

Con la campaña “Que la vacuna nos una”, buscaron generar confianza en su aplicación para reducir muertes, y reactivar la economía. Derivó en un aumento de más del 13 por ciento de la aceptación de la vacuna, afirmó.

Subrayó que siguen trabajando para evitar el consumo de tabaco y alcohol en menores de edad, con la campaña “no está chido”. En estos años, dijo, la frecuencia con la que los menores practican con sus padres aumentó en un 20 por ciento.

A la vez, agradeció a los medios de comunicación que donaron cuatro mil 800 millones de pesos a estas causas sociales.

Francisco Casanova Pérez, presidente entrante, ponderó la apertura por construir acuerdos con el sector empresarial por parte del presidente López Obrador.

Recordó que al entrar al consejo estaba conformado por ocho empresas, y hoy son más de 70, y casi cien asociadas. Su objetivo, anunció, será sumar a más empresas para que se asocien al consejo.

“Definitivamente, el agua es un recurso indispensable para la vida y tiene un efecto directo en el desarrollo de la vida, por lo que han creado campañas para su cuidado”, expresó al añadir que eso ha motivado a generar un movimiento social para crear conciencia sobre su escasez.

En colaboración con el gobierno de la Ciudad de México lanzaron la campaña “Hoy sí”, para generar empatía y promover acciones para cuidar el líquido. “El momento que estamos viviendo nos llama a tomar acción e involucrarnos, no podemos esperar más”.

También, adelantó que se mantendrá la campaña “No está chido” y promoverán una cultura de activación física en el país como pilar de salud. (Fuente: La Jornada)