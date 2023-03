TRAGEDIA DE MIGRANTES EN CHIHUAHUA: Jefe de la estación habría ordenado por teléfono no abrir la celda pese al incendio

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Un abogado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que aseguró que el jefe de la agencia migratoria en Chihuahua dio la orden de no abrir la celda del centro de detención de Ciudad Juárez donde se produjo un incendio que mató a 39 migrantes, publicó latinus.us.

La denuncia, a la que tuvo acceso The Associated Press, fue presentada por el abogado Jorge Vázquez Campbell en representación de clientes a los que no quiso identificar para proteger su seguridad.

Las autoridades mexicanas anunciaron que ocho trabajadores del centro de detención de migrantes, tres de ellos funcionarios, estaban bajo investigación y que se preparaban varias órdenes de aprehensión, entre ellas la del migrante que presuntamente inició el incendio en señal de protesta.

Un video mostró a guardias saliendo de una sala con humo sin ningún intento de liberar a los migrantes que estaban detenidos.

Según la denuncia, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, el contraalmirante en retiro Salvador González Guerrero, “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no les abrieran la puerta por ningún motivo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el jueves en que no habrá impunidad. “Hablé con el fiscal para pedirle de que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que haya justicia”.

El miércoles la fiscal que lleva el caso, Sara Irene Herrerías, indicó que los ocho trabajadores investigados ya se habían presentado a declarar, pero que el jefe del INM en Chihuahua no había rendido declaración.

Cinco de los investigados son guardias de seguridad privada, pero también hay dos agentes federales de Migración y un funcionario del estado de Chihuahua.

De acuerdo con el abogado Vázquez Campbell, sus clientes indicaron que un migrante “pidió que le diera un cigarro y un encendedor y empezaron a hacer su protesta”.

El abogado dijo que eran cinco personas las que protestaban y que habían sido detenidas ese mismo día. “Los oficiales se burlaron de ellos, se irritaron y dos de ellos (migrantes) le prendieron el fuego a un colchón”.

Fue en ese momento cuando, según el abogado, los agentes migratorios avisaron a González Guerrero “y el señor dijo que no se hiciera nada y que por ningún concepto los dejaran salir”.

El Instituto Nacional de Migración no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentario ni de entrevista con el delegado en Chihuahua.

Las muertes en el centro de Chihuahua han sido relacionadas con la marcha masiva de cientos de migrantes que se dirigen hacia un cruce fronterizo con Estados Unidos con la intención de que las autoridades estadounidenses los dejen pasar a su territorio. (Fuente: latinus.us)