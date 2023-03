Tragedia en Ciudad Juárez es uno de los episodios más dolorosos, reconoce AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la tragedia en Ciudad Juárez ha sido uno de los episodios más dolorosos de su administración, quizá el segundo, después de la explosión de un ducto de petróleo en Tlahuelilpan: “lo confieso, me ha dolido mucho. Me ha dañado. He tenido momentos difíciles, el más difícil fue el de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente y luego esto me conmovió, me partió el alma”, publicó La Jornada.

Afirmó que algo que le ayuda a enfrentar esta situación es “que hemos venido haciendo mucho por los migrantes”. Aseguró que hay constancia de que México ha insistido con los presidentes estadunidenses Donald Trump en su momento, Joe Biden de invertir para atender las causas de la migración; sin embargo, hay una visión en la Unión Americana de atender problemas sociales sólo con el uso de la fuerza.

“Hay que estar duro y dale pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos, porque ya cuando salen, cuando algunos llegan a acuerdos con traficantes de personas, los llamados polleros, es muy difícil que se queden en México, ya traen el propósito de llegar Estados Unidos”.

Tras afirmar que esta desgracia se registró en un periodo en el que los flujos migratorios están a la baja, en gran parte por la determinación de Estados Unidos de otorgar visas temporales, el mandatario señaló que desde antes de esta tragedia, ya se había delineado la necesidad de una reforma al interior del Instituto Nacional de Migración y la creación de un Consejo Consultivo.

“Me reuní con el padre (Alejandro) Solalinde antes de la desgracia y llegamos al acuerdo de que se iba a crear, se va a crear, un consejo. Aunque tú no puedes legalmente, le dije, sí de manera honoraria que estés para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, externos y una reforma al interior del Instituto Nacional de Migración, esto fue hace 10 días, quedamos, ya vamos a empezar y cuando se tenga a los integrantes, vamos a hacerlo”.

Afirmó que incluso en este ámbito hay seudo defensores del derecho de los migrantes que trafican con esta defensa, “hay muchos falsarios. Buscamos gente que realmente les preocupe y quieran verdaderamente ayudar, por lo general hay organizaciones de la sociedad civil, es lo que ha pasado del gobierno de Estados Unidos, le estamos dando a organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil”.

—¿Se va a reformar el Instituto Nacional de Migración?

—”Acabo yo de recibir una llamada de la embajadora de México en Brasil, Laura Esquivel, quejándose del mal trato de quienes vienen de Brasil a México de algunos funcionarios de Migración, estamos en eso. Es algo que estamos haciendo”.

Informó que las acciones de México involucran la inversión de cien millones de dólares en Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), para atender las causas que generan la migración y, dijo, hay constancia de que funciona. Indicó que durante la visita de legisladores estadunidenses insistió en la necesidad de invertir en la región para mitigar los flujos migratorios.

Estados Unidos tiene la idea de financiar a organizaciones civiles porque no les pueden dar el dinero a los gobiernos porque se corrompen, dijo López Obrador, pero no funciona financiar organizaciones que sólo recorren Centroamérica en buenos carros y se hospedan en los mejores hoteles, “en eso se va el dinero”. Es mejor entregarlo de manera directa.

Por otro lado, comentó que durante la gira previamente programada a Ciudad Juárez (antes del siniestro en la estación migratoria que provocó 39 muertos), supervisará la atención médica que se les está otorgando a los migrantes heridos en el incendio. “Voy a estar atendiendo la parte médica, lo que me importa más es la atención a los heridos, voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, ahora es lo fundamental”.

Durante su conferencia de prensa dijo que desde el día siguiente de la tragedia, instruyó al subsecretario de Seguridad Pública, el general Luis Rodríguez Bucio, que se trasladara a Ciudad Juárez para que le reportara diariamente sobre la evolución de los heridos. “Está visitando los hospitales, donde están los enfermos, están en clínicas del IMSS, en un hospital del Issste, están siendo atendidos, pero de todas maneras hoy voy, y se van conmigo, y se van a quedar allá el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y Zoé Robledo, director del IMSS”. (Fuente: La Jornada)