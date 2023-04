EU | Cuerpo de un niño es hallado en la boca de un caimán; se había extraviado tras el asesinato de su madre en Florida

ESTADOS UNIDOS.- El cuerpo de un niño de 2 años identificado como Taylen Mosley, que había sido reportado desaparecido en St. Petersburg, ciudad de la costa oeste de Florida, fue encontrado muerto en un lago en la boca de un caimán, publicó abcnoticias.com.

El jefe de la Policía de St. Petersburg, Anthony Holloway, informó la noche del viernes en conferencia de prensa que el cuerpo del menor fue encontrado en la boca de un caimán en el lago Maggiore, en el sur de la ciudad.

Holloway dijo que agentes de la Policía que investigaran el caso se percataron de que el animal llevaba algo en las fauces y que al acercarse se dieron cuenta de que se trataron del cuerpo de un menor.

El caimán tuvo que ser sacrificado para recuperar el cadáver del niño.

Medios locales señalarán este sábado que no se conocen detalles de la muerte del menor y que el padre de la víctima está hospitalizado y se enfrenta a dos cargos por homicidio.

En relación con el caso, la Policía de St. Petersburg encontró recientemente a una mujer de 20 años identificada como Pashun Jeffery asesinada dentro de su apartamento, mientras que su hijo, el pequeño de 2 años Taylen Mosley, fue reportado desaparecido.

💔#BREAKING Missing Toddler #TaylenMosley found dead in alligator’s mouth in water @ Dell Holmes Park

👮🏻‍♂️Shot one round at 🐊 & recovered Taylen’s body intact

❗️#ThomasMosley is charged with 2 counts of first-degree murder

❗️T’s mom #PashunJeffery was stabbed multiple times

🕊️RIP pic.twitter.com/0MxqWbYxeV

— Pixie ✨🧚🏻‍♀️☀️ (@PixiePi13720126) April 1, 2023