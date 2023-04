“CERRÓ PORQUE LLEGARON LOS MALOS”: Negocios siguen bajando cortinas a consecuencia del ‘cobro de piso’ que nadie frena en Cancún

CANCÚN, MX.- La delincuencia organizada sigue obligando a los pequeños empresarios a cerrar sus establecimientos y abandonar la ciudad debido al famoso “cobro de piso”, el cual sigue operando sin que nadie pueda hacer algo al respecto. En esta ocasión, le tocó el turno al establecimiento de comida “Caldo de Pavo” en la avenida Chac Mool.

“Por motivos de inseguridad, no seguiremos laborando. Una disculpa”, se lee en una cartulina colocada en el establecimiento para informar a sus clientes, quienes se ven sorprendidos por la situación.

Según los trabajadores del establecimiento, desde hace algunas semanas, la tarifa del “cobro de piso” les había sido incrementada hasta en un 200%. Debido a esta situación, el propietario del sitio tuvo que cerrar y pagar la última quincena a cerca de una veintena de colaboradores ante la imposibilidad de cumplir con dicha cuota.

Además, los delincuentes ya habían dejado varias amenazas al propietario, quien por seguridad decidió incluso irse del estado junto con sus familiares para evitar seguir siendo víctima del crimen organizado.

“Los patrones ya no podían seguir pagando, la cuota iba en aumento y las ventas ya no estaban dejando mucho. Ya nos habían asaltado en algunas ocasiones y ahora no iban a esperar a que los bajaran. Ya tenían muchas presiones para que pagáramos”, expuso uno de los trabajadores, quien ahora tendrá que recurrir a la hotelería en busca de empleo para poder garantizar el ingreso a su hogar.

A través de las redes sociales también se evidenció esta situación. Quienes no dan crédito a la inseguridad que sigue afectando a los comercios en Cancún, y que casos como estos se registran diariamente en los diversos comercios de la ciudad. Tras los asesinatos a empresarios que recientemente se han dado en la entidad, optan por bajar sus cortinas y probar suerte en otros estados.

“Con profunda tristeza, me encuentro con esto en Cancún!! Cerró porque llegaron los malos a una emprendedora con sueños, ilusiones y un futuro, y se apagó!!! Cancún, Quintana Roo, Av. Chacmol. Esto sí se permite ser viral. ¿Me pueden apoyar, por favor? Gracias!!”, expresó un cibernauta. (Noticaribe)