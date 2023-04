‘EL SEÑOR ME HA DADO UNA LENGUA EXPERTA’: Calderón se asume ‘protegido’ como el profeta Isaías

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) compartió en sus redes sociales una cita bíblica que menciona el respaldo de Dios ante acusaciones y conflictos con motivo del Domingo de Ramos, lo que generó polémica, ya que usuarios recordaron los actos ilícitos con los que se le relacionan, publicó infobae.com.

El Domingo de Ramos es una fecha religiosa que recuerda a los creyentes la entrada de Jesús en Jerusalén y da paso al inicio de la Semana Santa, que a su vez conmemora la crucifixión del hijo de Dios y la traición de Judas.

El exmandatario del Partido Acción Nacional (PAN) aprovechó la fecha para compartir en Twitter una cita de Isaías, un profeta del siglo VII antes de Cristo, la cual menciona que soportó insultos y dolor, sabiendo que Dios le daría su ayuda.

Domingo de Ramos (Isaías): “El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido… y yo no me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mi mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. 1/2

