Tribunal perfila invalidar ampliación de dirigencias de Mario Delgado y Citlalli Hernández en Morena

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Por romper los principios democráticos y constitucionales de Morena, la magistrada Janine Otálora propuso al Tribunal Electoral declarar la invalidez de la extensión de los cargos de Mario Delgado como dirigente y Citlalli Hernández como secretaria, y ordenarles renovarlos, a más tardar, el próximo 31 de agosto, publicó Milenio.

En medio del proceso electoral del 2023 y en el periodo que Morena ha previsto arrancar la designación de su candidatura presidencial del 2024, el Tribunal Electoral podría someter al partido a una renovación de su dirigencia.

Otálora hizo público su proyecto que se votará en la próxima sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que resuelve 17 impugnaciones en contra de las modificaciones al Estatuto de Morena aprobadas en el III Congreso Nacional Ordinario.

La magistrada propone darles la razón en cuanto a las impugnaciones por la extensión de los cargos de la dirigencia nacional y la secretaría del partido.

En su proyecto, Otálora concluye que el artículo tercero transitorio que prorroga el cargo de las personas titulares de la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional es inconstitucional y se propone su invalidez por varios motivos.

Primero, porque en la convocatoria no se incluyó ese tema.

“La propuesta de reforma se introdujo un día antes de celebrarse el Congreso Nacional, por lo que no se garantizó que militantes y congresistas estuviesen al tanto de que se pretendía prorrogar esos cargos”, indica.

Además, porque existen dos sentencias firmes y definitivas de la Sala Superior, en las que quedó establecido que esos cargos tenían que concluir su mandato en agosto de 2023.

“El partido, como órgano democrático, debe respetar el principio de periodicidad de su dirigencia y no puede prorrogarlos, aunado a que dicho supuesto no se prevé en el Estatuto de Morena.

“La prórroga automática que contempla la jurisprudencia responde a un supuesto distinto al del caso. Además, en este momento no se justifica que exista una situación extraordinaria que impactaría únicamente a dos cargos particulares”.

Por lo que concluye que esta prórroga a favor de Mario Delgado y Citlalli Hernández “rompe con los principios democráticos y constitucionales que rigen el actuar del partido”.

En la propuesta de sentencia, se indica que “Morena tendrá que renovar los cargos de presidencia y secretaria general del CEN a más tardar el 31 de agosto de 2023, de conformidad con los mecanismos establecidos en su Estatuto y tal como se encontraba determinado en las sentencias de los juicios de la ciudadanía SUP-JDC-1903/2020 y acumulados y SUP-JDC- 601/2022”.

Y “se ordena a Morena, por conducto de las Presidencias del CEN, del Consejo Nacional y de la CNHJ, hacer del conocimiento de su militancia la declaratoria anterior”. (Fuente: Milenio)