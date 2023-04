LO ENTERRARON EN EL MISMO LUGAR DE SU MUERTE: Encuentran a un campesino sexagenario colgado de un árbol en comunidad maya de Hondzonot en Tulum

TULUM, MX – El cuerpo de un hombre de 60 años fue hallado colgado de un árbol dentro de una zona de monte en la comunidad de Hondzonot; los hechos ocurrieron el sábado por la mañana, pero por lo remoto del lugar se supo de lo ocurrido hasta caer la noche.

Según los pobladores de la zona, la víctima, de nombre Tobías May May, fue visto por última vez el 6 de abril, cuando acudía a su milpa para supervisar su siembra, sin embargo, esa tarde no regresó a su domicilio.

Las autoridades del poblado y los vecinos del lugar emprendieron la búsqueda del campesino y fue hasta este sábado a las 9 de la mañana, que encontraron su cuerpo que ya emanaba fétidos olores a ocho kilómetros dentro del monte.

La viuda de la víctima expresó su sorpresa por lo ocurrido, pues asegura que su esposo no tenía problemas.

Luego de varias horas, al lugar acudieron los agentes periciales y criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE), para realizar el levantamiento de indicios, pero no retiraron el cadáver, debido a que los pobladores se opusieron a ello, por sus creencias mayas.

Según los oriundos de la comunidad, trasladar el cuerpo hasta el poblado traería una maldición, por lo que fue enterrado en el lugar de los hechos. (Agencia SIM)