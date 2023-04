Tomás Zerón desde Israel dice dormir bien y califica de ‘ingenuo’ a Alejandro Encinas

ISRAEL.- Tomás Zerón de Lucio, el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) que ayudó a construir la narrativa de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, habló con el diario de Israel Yediot Ahronot en una entrevista en cual se le retrata como el cerebro detrás de las dos detenciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, como un “perseguido político” y un hombre que se ha “reinventado” como el dueño de un restaurante de tortillas en Tel Aviv, publicó sinembargo.mx.

Se trata de la primera entrevista que concede Zerón de Lucio a un medio de comunicación desde que huyera a finales de 2019 a Israel, país al que el Gobierno mexicano pidió formalmente su extradición en enero de 2022.

El texto está escrito en hebreo y es reseñado en un amplio hilo de Twitter por ​​el doctor Ben-Zion Telefus, especialista israelí en políticas de seguridad.

El 21 de febrero pasado, el exagente mexicano se limitó a responder por escrito a The New York Times a través de un comunicado en el cual reveló que en Israel ha hecho amistad “con gente increíble, empezando por cocineros, guías de turistas, artistas, varios emprendedores y simples trabajadores”.

En esta plática que sostuvo con los periodistas Ronen Bergman e Itai Ilanai para Yediot Ahronot, Tomás Zerón dio detalles sobre la entrevista que sostuvo con el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, a quien llamó “ingenuo” por pensar que lo convencería de ir por su propia cuenta a México para responder por las acusaciones de tortura en el caso Ayotzinapa y de manipulación de evidencia en las investigaciones para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, un caso en el que fue captado sembrando evidencia.

El encuentro con Encinas tuvo lugar en febrero de 2022 en Tel Aviv y de acuerdo con el medio isrelí habría sido grabado sin el consentimiento del funcionario mexicano. En esa charla, Encinas habría dicho a Zerón: “no te estoy acusando ni responsabilizando de nada, no soy un carajo policía” para pedirle su ayuda para esclarecer la desaparición de los normalistas. “Ayúdame a descifrar todo esto”, le habría pedido el Subsecretario al tiempo que supuestamente le había prometido que si Zerón regresaba con él a México, “le dará garantías en el proceso legal”.

En el artículo, se cita a Encinas diciendo en la reunión: “Resolver esto, eso es lo que me interesa”. También se dice que cerca del final de la reunión, Encinas compartió sus problemas con Zeron y le dijo lo difícil que era para él enfrentar la corrupción de algunos de los más cercanos al Presidente López Obrador.

Una fuente anónima del Ministerio de Justicia de Israel afirmó al medio de ese país que lo expuesto por Encinas, lo cual habría sido grabado sin su consentimiento, sería el “último clavo” en el ataúd de la solicitud de extradición de Tomás Zerón a México, un panorama del cual ya ha advertido The New York Times, que en febrero de este 2023 indicó cómo funcionarios israelíes habían señalado como improbable la extradición.

En una nota desde Tel Aviv firmada por los periodistas Porronen Bergman y Natalie Kitroeff, el Times destacó semanas antes que los funcionarios israelíes decían que la solicitud de extradición “está casi muerta” y citaban retrasos y pasos en falso del Gobierno mexicano. Eso mismo sostiene el texto en Yediot Ahronot.

El artículo en el que se sostiene en reiteradas ocasiones que Tomás Zerón es un “perseguido político” y describe al exagente como una “estrella de rock”. En la entrevista, por ejemplo Zerón de Lucio aseguró que tuvo que salir de México porque se dio cuenta de que su vida “corría peligro luego de despertarse y descubrir que sus guardaespaldas habían recibió una orden de (Andrés Manuel López) Obrador para retirarse”.

Zeron cuenta además que hace mucho deporte y duerme bien, “luego de años de trabajo intensivo” y dice que “su vida en Israel ahora está dedicada a reflexionar sobre el sentido de la vida, el pensamiento y el aprendizaje”. También señala que en Israel pudo conectarse “con una variedad de personas increíbles… que abrieron sus corazones y hogares, y me introdujeron en la tradición y las costumbres judías, y son como una familia para mí”, como ya había comentado por escrito con The New York Times.

Tomas Zerón cuenta con dos órdenes de aprehensión: la primera se giró en marzo de 2020 por el delito de tortura, y en abril de 2021 la Fiscalía General de la Republica (FGR) obtuvo la segunda orden por su presunta responsabilidad en actos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, integrante de Guerreros Unidos, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado reiteradamente a las autoridades israelíes que extraditen a Zerón.

Tomás Zerón fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, recientemente detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.

El exdirector de la AIC ha sido acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de cooperar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas. (Fuente: sinembargo.mx)