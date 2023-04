Senadora morenista viajó 8 días a Dubai por cortesía de Huawei, pero recibió viáticos de la Cámara

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Un viaje de ocho días a Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, a costa de la compañía Huawei, fue lo que obtuvo la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, la morenista Lucía Virginia Meza Guzmán, quien atendió “la invitación del presidente de la empresa… el señor Ding Yun”, publicó 24-horas.mx.

De acuerdo con el reporte de “Comisiones oficiales ejercicio 2022”, publicado por la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, la legisladora asistió al evento de tecnología Gitex Global X North Star, que se celebró del 8 al 15 de octubre de 2022.

Dicho evento está considerado como uno de los lugares de encuentro más influyentes del mundo para la industria de la tecnología; reúne a líderes de pensamiento, creadores e innovadores para discutir, debatir y desafiar nuevas ideologías, exhibir nuevos productos e identificar futuras oportunidades.

A pesar de que el boleto de avión fue pagado por la empresa de tecnología china, el Senado otorgó 83 mil 584 pesos por el concepto de viáticos para los ocho días de estancia en Dubai de la senadora morenista, es decir 4 mil 160 dólares, de acuerdo a lo que establece la normatividad de la Cámara alta.

En el oficio firmado el 6 de octubre de 2022 por la senadora Lucía Meza, a través del cual se detallan los días y montos del viaje, se establece una “Declaración” en la que se reconoce que la senadora tiene la obligación “de presentar en tiempo y forma el informe correspondiente con motivo del desempeño de esta encomienda”.

No obstante, después de seis meses del viaje, la senadora no ha presentado el informe de su visita a Dubai; hasta el cierre de esta edición, dicho documento no se encontraba publicado en el micrositio que para tal efecto tiene habilitado el Senado.

De acuerdo con el artículo 21 numeral IV de la Ley Federal de Austeridad Republicana y que enarbola el gobierno de la Cuarta Transformación, los servidores públicos del Poder Ejecutivo, “tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad”.

Y en sus disposiciones generales, establece que “los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno de ellos, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación”, que es el caso del Senado.

Además, con el inicio de la observancia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como parte de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se estableció que “las personas servidoras públicas deberán abstenerse de exigir, aceptar u obtener cualquier tipo de regalo, obsequio o dádiva indebido con motivo de sus funciones”. (Fuente: 24-horas.mx)