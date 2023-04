Filtran supuesta carta póstuma de Raúl Padilla en la que revela que padecía alzheimer

JALISCO, MX.- Una carta póstuma del exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, quien se quitó la vida el domingo 2 de abril, fue filtrada este jueves, donde revela que tendría alzheimer y, ante lapsos amplios de pérdida de memoria, indicó que “sirvo más yéndome”, publicó sinembargo.mx.

La carta póstuma que circula en redes sociales, publicada primero por el periodista y escritor Hermenegildo Olguín, viene firmada por el también jefe político de la Universidad de Guadalajara. Es la que habría quedado junto a su cuerpo inerte y estaría en posesión de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, como parte de las evidencias que integran la carpeta de investigación relativa a los hechos.

Algún funcionario de la Fiscalía de Jalisco le habría tomado una foto a esa carta póstuma para filtrarla a la opinión pública, cuya autenticidad corroboró esta mañana a SinEmbargo una fuente vinculada en forma personal, directa, afectiva y política al exfactótum de la UdeG.

La carta que circula en redes está dedicada a sus “seres queridos, amigos y universitarios”. “Les pido una disculpa por tomar esta decisión en una coyuntura difícil. Soy considerado enemigo por las máximas autoridades federal y estatal que están dispuestas a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a ‘sus enemigos’. Más no es por ello que tomo la decisión. He pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza”, señala en la primera parte de la misiva, escrita de puño y letra.

“Sucede que tengo mes y medio que que me cerciore (sic) que padezco alzheimer y/o perdida severa de memoria. Es cada vez más recurrente y en momentos tengo lapsos de hasta 10 mins. (minutos) de perdida de memoria. Cada vez me cuesta más trabajo disimularlo. Lo que sigue se que es terrible, más asociado al estrés”, detalló en la carta publicada por Olguín y también por Grupo Reforma.

En la parte final, Padilla asevera duramente: “Ya no soy útil como en otras coyunturas. Sirvo más lléndome (sic)”. “¡Perdón, perdón, perdón!”, concluyen sus últimas palabras, de acuerdo con el documento publicado.

Raúl Padilla López ha sido, sin duda, el poder político más importante de Jalisco de las últimas décadas. Cacique de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dueño de un partido político local, con posiciones en los gobiernos y en el Congreso, era además el consentido de las élites intelectuales mexicanas convocadas en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que él fundó y que manejaba a discreción.

Ese hombre se ha quitado la vida. Así lo confirmó el domingo 2 de abril el Gobernador Enrique Alfaro: “Me confirma el Fiscal del estado que hace unas horas el licenciado Raúl Padilla López se quitó la vida en su domicilio particular. Tuve comunicación con su hermano Trinidad y con el Rector de la Universidad de Guadalajara para expresarles mis condolencias a la familia y a la institución. Descanse en paz”.

Minutos después, la propia Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya investiga “los hechos en los que se quitó la vida el exrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raul Padilla López”, quien fue “localizado en la colonia Vallarta Poniente, en el municipio de Guadalajara, la mañana de hoy”.

“Tras la noticia, las unidades de seguridad arribaron al sitio, así como paramédicos municipales, quienes confirmaron el hecho”, detalló en un breve comunicado.

De forma preliminar, explicó la dependencia, “fue localizada en la escena una arma de fuego, así como un recado póstumo”, por lo que esos indicios “se integrarán a la carpeta” de investigación.

“Conforme avancen las indagatorias se darán a conocer más detalles por los medios oficiales”, concluyó.

Padilla era cacique de la Universidad de Guadalajara desde que fue Rector en 1989, y uno de los factores de poder político y cultural en Jalisco. Murió este domingo a los 69 años de edad, lo que cimbra a esa casa de estudios y a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Centro Cultural, los proyectos que él creó.

Confrontado con el Gobernador del partido Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Alfaro, Padilla López perteneció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y llegó a controlar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado y fue coordinador de Cultura de la campaña presidencial del panista Ricardo Anaya, en 2018, pero sobre todo era conocido por ser el administrador del poder en la UdeG.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo definía como el verdadero poder en la UdeG y que era parte de “las mafias” en las universidades públicas del país. “Se dan casos en donde hay mafias, no encontré otra palabra, que dominan en las universidades públicas”, dijo el mandatario en octubre de 2021. “El señor Padilla de Jalisco no es Rector, pero es el que manda en la Universidad de Guadalajara”.

Padilla López fue el Rector número 43 de la UdeG (del 1 de abril de 1989 al 31 de marzo de 1995), nació en Guadalajara en 1954. Realizó sus estudios en el Colegio Cervantes, en la Escuela Preparatoria para Trabajadores “Licenciado José Parres Arias” y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo su título de licenciado en Historia en 1977. (Fuente: sinembargo.mx)