Cuauhtémoc Blanco buscará suceder a Claudia Sheinbaum en la CDMX

MORELOS, MX.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, hizo público su deseo para contender por el cargo para jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2024, publicó latinus.us.

Blanco Bravo señaló que aguardará los tiempos para someterse a la encuesta del partido Morena y de ser el caso, solicitar licencia a su cargo; además, aseguró que cuenta con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar dicho puesto y no la Alcaldía Cuauhtémoc, como se había especulado.

“Como lo ha dicho el presidente, te vas a encuestas y si ganas tienes que dejar el cargo para poder aspirar a otro cargo, entonces cuando se den los tiempos tendré que pedir licencia”, dijo Cuauhtémoc de gira por Cuautla, en donde recorrió la remodelada Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón.

En caso de no lograr su objetivo de mantenerse en la política tras ser presidente municipal de Cuernavaca y posteriormente Gobernador de Morelos, Blanco tiene un ‘plan B’ y es regresar al balompié con el equipo de sus amores y posteriormente el Tricolor.

“Si se da, bienvenido; si no, me regresaré al futbol. Ya se los he dicho muchas veces que no me obsesiono como hay muchos políticos, si se da allá en la Ciudad de México, qué bueno, y si no me regresaré al futbol a ser entrenador de algún equipo, después del América y después de la Selección (Mexicana de Futbol)”, añadió. (Fuente: latinus.us)