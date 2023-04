Adolescente tabasqueño publicará su primer libro de matemáticas

VILLAHERMOSA, MX.- Charly Giovany Vidal Rosaldo ha logrado el primero de sus objetivos de vida. Luego de cuatro años de desarrollarlo, ha concluido su libro de Matemáticas, publicó xevt.com.

Con apenas 13 años y siendo un apasionado por los números, recientemente finalizó la obra, misma que este fin de semana, junto a sus padres, registró en el Instituto Nacional del Derecho de Autor en la Ciudad de México.

En entrevista con Telereportaje, Charly señala que su texto busca servir de guía y ayuda para que estudiantes y adultos comprendan más fácilmente las matemáticas.

En el libro llamado “Devatv”, el estudiante de tercero de secundaria plantea fórmulas que permiten a los lectores comprender fácilmente distintos temas.

“Orgullosamente soy matemático, a eso me he estado dedicando, yo me dedico a la teoría de números que es un área, se puede decir, todo lo divertido de las Matemáticas. Lo que hago en el documento es crear pequeños atajos, fórmulas, teoremas, diagramas para saber Matemáticas mucho más fáciles y más curiosas, para que más se unan a las matemáticas y vean lo bonito que es”, dijo.

El siguiente paso de Charly será la publicación de su libro, mismo que le pudiera tomar algunas semanas, para posteriormente iniciar con la distribución del mismo.

El adolescente se dice enfocado por completo en las ciencias exactas principalmente en la teoría de números.

“Soy un niño de diez, pero realmente no estudio las demás materias, solo matemáticas. – ¿y las demás materias las cursas? -, sí, porque están en la escuela y ya, no me llaman mucho la atención”, señaló.

Fue desde sus primeros años de vida que su padre le inculcó el gusto por las matemáticas y desde entonces el joven tabasqueño solo se ha enfocado en seguir aprendiendo.

Ha participado en diferentes torneos, aunque su máximo logro es el segundo lugar en el Hispanoamericano de Matemáticas, además que ha integrado podios a nivel nacional en olimpiadas.

“No recuerdo exactamente cuando me empezaron a gustar las matemáticas, creo que desde los cuatro años me llamaron la atención porque mi papá me enseñaba, no me hizo ver las matemáticas como tediosas, sino como un simple juego, aprendía jugando.

“Luego siguió con cálculo mental, con torneos de matemáticas y actualmente me dedico a teorías de números y a concursos de matemáticas”, expresó.

Charly desde los micrófonos del Periódico del Aire envía un mensaje a niños y jóvenes para que persigan sus sueños y no claudiquen.

Por su parte su padre, Hirám Vidal señala que su hijo ha avanzado grados académicos debido a que es considerado un niño con aptitudes sobresalientes, razón por la cual, con apenas 13 años ingresará al bachillerato.

“Él es un niño con aptitudes sobresalientes, cuando estaba en la primaria pasó de segundo a cuarto año, ha tenido compañeritos más grandes, estudia en la secundaria Técnica 9, en esa escuela, creo que, como padres, yo creo que no lo apoyan, no hay un apoyo grande, ya que cuando él acude a torneos o a actividades diferentes incluso le han puesto falta, me parece risible, pero es lo que ha sucedido.

“Dio una conferencia en el CBTIS 32, ahí lo están esperando con los brazos abiertos, para tenerlo cómodo y explotar todos sus conocimientos”, expuso.

El tutor apunta que su hijo está enfocado en sus estudios de preparatoria, etapa que lo ilusiona, aunque también ha iniciado a explorar la etapa de conferencista.

“Él ya dio su primera conferencia, en septiembre del año pasado, conferencia de matemáticas, él habla sobre teoría de números, es una rama de la matemáticas compleja, yo no la manejo al 100 por ciento teniendo 20 años en la docencia, es algo muy grande lo que él tiene”, agregó.

A mediados de mayo Charly viajará a Guadalajara para participar en un torneo nacional de Matemáticas, además que tiene otra competencia estatal en puerta. (Fuente: xevt.com)