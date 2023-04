EU | Policías de Nuevo México se equivocan de domicilio y matan a una persona inocente

ESTADOS UNIDOS.- En Nuevo México, Estados Unidos, agentes de la policía asesinaron a un hombre al llegar a su casa pensando que se trataba del domicilio en donde se había denunciado violencia doméstica a través de una llamada telefónica, sin embargo, el domicilio era erróneo, publicó aristeguinoticias.com.

Los tres agentes de la policía llegaron el pasado 5 de abril al domicilio donde presuntamente se había denunciado violencia doméstica y comenzaron a disparar al hombre que abrió la puerta con un arma en las manos, sin estar seguros de que se trataba del agresor.

Las imágenes, que se acaban de dar a conocer, exponen claramente la forma en la que los oficiales llegan al domicilio, ven el número de la casa y a pesar de ser el número 5305 en vez del 5308, disparan en el momento en el que el hombre llamado Robert Dotson de 52 años abre la puerta con un arma en sus manos.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Bodycam footage released by police shows Robert Dotson, 52, was killed by police in Farmington, New Mexico, after officers responding to a domestic-violence report went to the wrong house https://t.co/5SkrEazgaX pic.twitter.com/jFOdNkZxWu

— Reuters (@Reuters) April 16, 2023