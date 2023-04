ELECCIÓN EN COAHUILA: Debate entre candidatos ensancha enconos personales…

COAHUILA, MX.- Los candidatos que disputan encabezar la Cuarta Transformación en Coahuila están lejos de superar sus diferencias y este domingo, en el primer debate con miras a los comicios del 4 de junio entrante, que organizó el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), no escatimaron descalificaciones mutuas ni intercambios de señalamientos por corrupción y traiciones, publicó La Jornada.

“La contienda es entre el PRIAN y Morena; éste, ni al caso”, dijo el candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, al referirse al abanderado del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, quien se encontraba a su izquierda y, de acuerdo con distintas encuestas sobre intención del voto, va en tercer lugar, superado por el priista Manolo Jiménez Salinas y el propio Guadiana Tijerina.

Mejía Berdeja, quien intentó ser candidato de Morena y al no estar de acuerdo con el resultado de las encuestas que eligieron a Armando Guadiana consiguió la nominación por el PT, acusó a su ex compañero de servir a los intereses del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aseguró también que su ahora contrincante estuvo en prisión al menos en dos ocasiones: “Guadiana es producto de la imposición y la corrupción, incluso fue detenido por fraude en 1994 y detenido en (el desaparecido penal de) Topo Chico (ubicado en Monterrey, Nuevo León) por defraudar al Banco de Comercio Exterior”.

El encuentro entre los aspirantes a la gubernatura se celebró en el teatro Nazas de Torreón, y el IEC permitió el acceso a invitados de los distintos aspirantes, quienes por momentos se enfrentaron con descalificaciones verbales.

El abanderado de la Alianza Ciudadana por Coahuila, que el PRI conforma con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), planteó “conservar lo bueno que tenemos y cambiar lo que haya que mejorar; la gente nos tiene que medir por lo que hemos hecho. Hechos más que palabras”, dijo Manolo Jiménez luego de presentar una serie de “éxitos” que logró como alcalde de Saltillo en materia de seguridad pública, transparencia y bienestar.

Jiménez Salinas, quien fue secretario de Inclusión y Desarrollo Social en la actual administración estatal, que encabeza el gobernador priista Miguel Ángel Riquelme Solís, dejó pasar señalamientos de Armando Guadiana y Ricardo Mejía sobre el endeudamiento estatal que se consumó y validó en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira Valdez, que iniciaron en 2005 y concluyeron en 2017.

“Aquí no estamos atados al pasado. Nosotros vamos por el presente y el futuro de nuestras familias”, aseguró.

El candidato de la alianza del Partido Verde Ecologista de México con el partido estatal Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez Rivera, se presentó como la alternativa para los ciudadanos locales, ante los casi 100 años de gobiernos a cargo del PRI y las descalificaciones entre los abanderados de Morena y el PT.

“Te voy a platicar cómo sí hay otro camino para rescatar a Coahuila. Te hablo a ti, militante de Morena que no te gusta el candidato que te impusieron y que no está acorde a tus ideales y que inclusive traicionó al presidente (Andrés Manuel López Obrador). Te hablo a ti, panista. Hace seis años luchamos por la alternancia en Coahuila, nos robaron la elección y hoy te imponen un candidato de PRI; no traiciones tus valores. Te hablo a ti, priista: la cúpula en el poder sólo se acuerda de ti cuando hay elecciones. Te hablo a ti, ciudadano decepcionado por la política, a que luchemos juntos por Coahuila”, arengó.

También hubo propuestas

Manolo Jiménez planteó crear el consejo ciudadano de contraloría, la figura de contralor ciudadano y dar pie al primer gobierno de Coahuila con representantes de los partidos que lo postulan y de la sociedad civil organizada.

Para resolver el rezago educativo, propuso contratar maestros jubilados y recién egresados con el fin de que impartan clases en centros comunitarios; poner en marcha un “gran programa de justicia para mujeres” y no bajar la guardia en el esquema de seguridad que hay en la actual administración.

“Aquí hay dos caminos, el de ellos (Guadiana y Mejía), que quieren transformar a Coahuila en un Zacatecas o en un Tamaulipas, o el camino de nosotros, de la mejora continua para consolidarnos como uno de los mejores estados de México para vivir”, indicó Jiménez Salinas.

Guadiana Tijerina, quien interrumpió el curso del debate en varios momentos, como cuando protestó porque sólo le dieron 20 segundos para hablar sobre agua o cuando hizo el intento de ir al sanitario, consideró una prioridad restructurar la deuda del estado para pagar menos intereses, fortalecer el programa Agua Saludable para la Laguna, que impulsa el gobierno federal, y una beca de 2 mil 500 pesos mensuales para estudiantes.

Lenin Pérez sugirió negociar con los bancos acreedores de la deuda estatal para disminuir el costo de los intereses, e incluso buscar la intervención del Presidente de la República “para que sea un conducto con los bancos y obtener una cancelación de la deuda”.

Ofreció que de ganar instituirá la subsecretaría la salud mental y tratamiento contra las adicciones; mayor inversión en infraestructura educativa, así como apoyar con becas y “una buena remuneración a estudiantes sobresalientes”.

Manolo Mejía habló de crear “el instituto para devolver al pueblo de Coahuila lo robado”, fundar una comisión de investigación para llevar al juicio a los hermanos Moreira Valdez y meter a la cárcel “a los políticos rateros, a los ex gobernadores”. Aunque no explicó cómo, sugirió dejar de pagar intereses por la deuda bancaria de Coahuila, que raya en 40 mil millones de pesos.

“Desde el primer día de mi gobierno les voy a decir que se acabó la fiesta; el que paga manda y vamos a liberar gran parte de los 6 mil 700 millones de intereses que pagamos por la deuda”, afirmó.

“Vamos a nombrar secretaria de Educación Pública a una mujer sindicalista, surgida del magisterio democrático, y vamos a crear un programa de becas y desayunos escolares sin corrupción, y ningún joven coahuilense dejará de estudiar por falta de recursos; vamos a crear una nueva policía de proximidad, ya no más delincuentes con charola. Vamos a hacer un gran programa de prevención de adicciones”, dijo.

Los moderadores también tuvieron su momento en el debate, como cuando Javier Solórzano dejó su lugar para aproximarse al público y pedirle que dejaran las porras y rechiflas a favor y en contra de algún candidato. O cuando Sandra Romandía interrumpió al abanderado de PRI, PAN y PRD, ante el comentario de que sus preguntas formaban parte de las acusaciones que a diario, en campaña, hacen los candidatos del PT y Morena.

El segundo y último debate organizado por el IEC será el lunes primero de mayo, en el Museo del Desierto, con sede en Saltillo. (Fuente: La Jornada)