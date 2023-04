“NO ES FACULTAD DIRECTA”: Conanp se lava las manos por el daño causado al arrecife de Puerto Morelos por el desembarco de material para el Tren Maya

CANCÚN.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a través de su titular, Adán Peña Fuentes, indicó que “no es facultad directa de la Conanp” iniciar el procedimiento jurídico por el daño que habría sufrido la barrera arrecifal de Puerto Morelos por el desembarco de balasto, por lo que aún están en proceso de elaborar un dictamen para conocer la afectación ocasionada.

Esto se dio a conocer hace algunas semanas, cuando el buque denominado Melody, cargado con más de 20 mil toneladas de material pétreo procedente de Cuba que servirían de balasto para el Tren Maya, causó un daño importante a la zona de arrecifes de coral en una zona de áreas naturales protegidas en Puerto Morelos, de acuerdo a la denuncia hecha por ambientalistas y buzos locales.

“Estamos todavía elaborando el dictamen y en cuanto lo tengamos, obviamente tramitaremos la denuncia a las autoridades correspondientes, aunque no es facultad directa de la CONANP el procedimiento jurídico, porque no somos la autoridad responsable. Nuestra labor se enfocará en la protección del área natural protegida y si tiene una afectación, lo vamos a analizar y todavía no tenemos un corte definitivo”, explicó.

Añadió que hasta el momento no cuentan con ninguna información específica que demuestre el daño causado a la zona arrecifal o algún polígono en específico, pues refiere que la responsabilidad no es dentro del área natural protegida y es lo que se está evaluando.

Asimismo, dijo que están muy pendientes del desembarco del balasto para la protección del área marina.

“Nosotros estamos haciendo el ejercicio de nuestra labor que es el monitoreo de toda la biodiversidad y las labores de protección ambiental, es lo que nos toca y si determinamos que hay una afectación, obviamente determinaremos los canales”, insistió.

Por otra parte, el funcionario federal fue cuestionado por el hotel que se construye dentro de la reserva de la biosfera Calakmul por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pues refiere que el sitio donde se edifica dicho centro de hospedaje, con más de 160 habitaciones en un predio de 13 hectáreas, está a 10 kilómetros de la zona arqueológica y cuenta con una autorización provisional para iniciar obra. (Noticaribe)