Guillermo del Toro debutará como villano en la serie ‘Barry’ de HBO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Guillermo del Toro, cineasta mexicano, se atrevió a abandonar momentáneamente la silla del director, puesto que lo llevó al reconocimiento mundial, para participar como actor en la producción televisiva Barry que se estrenó el pasado mes de marzo de 2012 y que actualmente se encuentra en la transmisión de su cuarta y última temporada, publicó infobae.com.

De acuerdo con Bill Hader, director y protagonista de esta historia, el creador de El Laberinto del Fauno, aparecerá en el capítulo tres de la temporada final de esta serie de comedia sin profundizar en detalles sobre el personaje que encarnará el director de cine tapatío. Únicamente el histrión reveló que del Toro interpretará a un criminal que siempre porta un bastón, por lo tanto será un villano, además compartió que la producción le dio total libertad para elegir el vestuario que considerara más adecuado para su rol en Barry.

Hader contó distintas anécdotas en la entrevista que otorgó de manera exclusiva al medio estadounidense Deadline donde confesó que él creo un personaje para el cineasta mexicano sin haberlo contactado antes porque estaba seguro que él aceptaría debido a que es muy gracioso y conoce el trabajo que hace Bill en esta serie, además que Guillermo le expresó su deseo de formar parte de esta producción televisiva.

“Sobre cómo llegó a la serie, de hecho él me dijo ‘amaría estar en Barry’. Entonces escribí un personaje para él”, dijo Hader sobre la invitación que le externó al tapatío. Agregó que el desempeño del desarrollador de Pinocho fue excepcional y lo calificó como una persona “divertida”.

El también protagonista de It: Capítulo Dos, contó que siempre mantuvo una relación cordial y de camaradería con Guillermo del Toro y con otro director mexicano. Se trata de Alfonso Cuarón. Ambos cineastas constantemente bromeaban con él sobre su trabajo a cargo de una producción cinematográfica o televisiva y le comentaban que no tenía un buen desempeño, sin embargo aseguró que todo era en broma y no lo atacaban en serio.

“Alfonso Cuarón me escribía por mensaje: ‘Guillermo dice que no sabes cómo dirigir’, se la pasaban bromeando conmigo mientras rodaba”, compartió Hader.

Ante los cuestionamientos que el entrevistador hizo a Hader sobre cómo es trabajar con el mexicano, él aseguró que es increíble poder contar con alguien como él dentro de la última temporada de Barry, además que invitó a su esposa Kim Morgan y en todo momento fue muy amable y caballeroso con ella, hecho que a todos en el set les causó ternura.

“Podemos decir Guillermo del Toro está en el tercer capítulo, y él es muy divertido… y trajo su propio bastón lo que es algo genial. Teníamos dos aproximaciones al personaje, y ambas eran muy interesantes… Él trajo a su maravillosa esposa con él, eso fue realmente dulce”, contó Bill Hader como una de las muchas anécdotas que vivió al lado del reconocido cineasta mexicano.

De acuerdo con información difundida por la producción de Barry el tercer episodio de la cuarta temporada estará disponible el próximo domingo 23 de abril a través de la plataforma de streaming HBO MAX. Será en esta parte de la historia donde el creador de La forma del Agua tendrá su aparición y podremos verlo en su faceta como actor y no como director.

Guillermo del Toro es uno de los cineastas mexicanos más reconocidos a nivel internacional. Recientemente fue ganador de múltiples premios, incluido el Premio Oscar en la categoría Mejor Película Animada, gracias a la película Pinocho. Además de llevarse los aplausos de la crítica, consiguió que los amantes del cine calificaran esta obra como una de las mejores que desarrolló el mexicano de 58 años. (Fuente: infobae.com)