Tardará por lo menos un año la CAPA para tener diagnóstico sobre servicio que otorga Aguakan en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras reconocer que la administración de Carlos Joaquín González dejó inconcluso el análisis y diagnóstico sobre el cumplimiento de la concesión otorgada a la empresa Aguakan, el director de la Comisión de agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Alberto Covarrubias Cortés, confirmó que a partir de este miércoles comenzarán a trabajar con los diputados de la Comisión Especial para conocer la información que requieren y cumplir con la cancelación del convenio en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos donde resultó vinculante la consulta ciudadana.

“Vamos a reunirnos para conocer la información que requieren de la CAPA aunque por el momento no tenemos un diagnóstico y no podemos decir si la empresa Aguakan cumple o no con la concesión de proporcionar un servicio de calidad en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos”, explicó.

Dijo que el diagnóstico tardará por lo menos un año.

Esta administración comenzó el 25 de septiembre del 2022 y tenemos que esperar a que termine el ejercicio fiscal para tener nuestra propia evaluación, indicó.

Covarrubias Cortés manifestó que la evaluación y diagnóstico del cumplimiento de la concesión otorgada a la empresa Aguakan debe realizarse en forma anual “y no podemos violar lo estipulado en el contrato porque de lo contrario la empresa impugnaría y no sería válida”.

Recordó que la última evaluación que hizo la administración del ex gobernador Carlos Joaquín fue en el 2020 y quedó inconclusa.

“Nosotros vamos a hacer nuestra propia evaluación y será el parteaguas para determinar las acciones y procedimientos para cumplir con los resultados de la consulta ciudadana”, dijo.

Aclaró que la CAPA únicamente realizará el diagnóstico sobre el servicio que presta la empresa Aguakan en cumplimiento de lo estipulado en el convenio de concesión, “ya que el tema legal no nos corresponde”.

Aclaró que el presupuesto 2023 no contempló recursos en caso del pago de una posible indemnización a la empresa por cancelación de contrato.

Declinó opinar si la empresa Aguakan cumple o no con lo estipulado en el contrato de concesión pues dijo que el diagnóstico presentado por la pasada administración estaba inconcluso.

La pasada administración comenzó a hacer el diagnóstico pero por temas de controversias entre ambas partes quedo inconclusa, “pero nuestra evaluación será completa y nos dará una realidad de la prestación del servicio y cumplimiento del contrato”. (Noticaribe)