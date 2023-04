CÁRTEL INMOBILIARIO EN LA CDMX: Detienen a Christian Von Roehrich, ex alcalde de Benito Juárez, cuando intentaba ingresar a EU

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Fiscalía General de Justifica de la Ciudad de México (FGJCDMX ) informó que autoridades de los Estados Unidos detuvieron a Christian Von Roehrich, ex alcalde panista de Benito Juárez, involucrado en el Cártel Inmobiliario, publicó infobae.com.

El Ministerio Público local detalló que agentes de Policía de Investigación de la FGJCDMX se trasladan a Reynosa, Tamaulipas, a fin de aprehender al ex alcalde en Benito Juárez, Christian “N”.

“Fue deportado luego de que intentó ingresar a los Estados Unidos de América. Agradecemos la colaboración de autoridades de ese país y FGR”, informó la Fiscalía capitalina.

En redes sociales comenzó a circular una foto del ex alcalde de Benito Juárez, quien contaba con una orden de aprehensión por parte de las autoridades de la CDMX, cuando es arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza en los Estados Unidos.

En la fotografía se muestra a Christian Von Roehrich con cabello largo y barba, imagen muy diferente con la que se le acostumbraba ver durante sus participaciones en el Congreso de la Ciudad de México.

En diciembre del 2022, Interpol México abrió una ficha roja contra Christian Von Roehrich para la búsqueda y localización del ex funcionario. Además, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria contra el diputado.

La detención de Von Roehrich se dio tras la aprehensión de su hermana Sofía “N” en el poblado de Juriquilla, Querétaro, el 19 de febrero.

Las autoridades capitalinas señalaron que Sofía “N” “probablemente se desempeñó como apoderada legal de una empresa, la cual se encuentra relacionada con uno de los servidores públicos involucrados en posibles irregularidades en el sector bienes raíces”.

Apenas el 18 de abril, la Fiscalía capitalina dio a conocer el testimonio de un empresario inmobiliario del desarrollo City Tower, en donde se reveló que el ex alcalde de Benito Juárez y otros ex funcionarios de la demarcación, le exigieron pagar pistas de hielo y reconstrucciones de diversos edificios tras el sismo de septiembre de 2017, todo ello a cambio de no oponerse a la obra del complejo.

De acuerdo con el testimonio del empresario Dionisio “N”, quien fue socio mayoritario y representante legal de la construcción, tuvo que pagar al menos 15 millones de pesos para que la alcaldía permitiera la construcción.

La Fiscalía de la CDMX reveló que parte de la declaración del empresario, a quién se le aplicó un criterio de oportunidad, exhibe el modus operandi de la red de corrupción en el sector bienes raíces de la demarcación.

El vocero del Ministerio Público de la ciudad, Ulises Lara, detalló que el empresario inmobiliario y sus socios vieron una oportunidad de negocio en un predio ubicado en la avenida Popocatépetl, en la colonia Santa Cruz Atoyac, donde finalmente se construyó City Towers Green Black.

“Nos informó (Christian Von Roehrich) que nos apoyaría en todo lo que necesitáramos y que los detalles de esta nueva relación comercial serían a través de su operador financiero y cercano colaborador, el señor arquitecto Nicias, quien posteriormente se convertirá en Director de Obras de la que es la alcaldía Benito Juárez y con quien yo tuve tratos en varias ocasiones para los diversos trámites administrativos”, señaló Dionisio.

Por este caso, la Fiscalía de la CDMX señaló que, hasta el momento, “suman más de 130 inmuebles que violan el uso de suelo y tienen diversas irregularidades documentales como consecuencia de una probable red de corrupción entre servidores públicos de la entonces jefatura delegacional y ahora alcaldía, así como desarrolladores inmobiliarios”.

Con la detención del ex diputado local, suman siete personas detenidas, de las cuales, seis ya fueron vinculadas a proceso por su probable participación en los delitos de enriquecimiento ilícito y/o ejercicio indebido del servicio público.

En tanto, hay cuatro órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar, respecto a personas directamente relacionadas por estos hechos, entre ellas el ex Director General de Planeación, Desarrollo y Participación, Víctor “N”. (Fuente: infobae.com)