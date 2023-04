PUEBLA | Deudor desesperado intenta suicidarse tras incendiar financiera y una tienda Coppel…

PUEBLA, MX.- Un hombre incendió una financiera e intentó quemar una sucursal de Coppel, los hechos fueron transmitidos en vivo a través de redes sociales, publicó reporteindigo.com.

De acuerdo con los reportes, el atacante, identificado como Osciel ‘N’, también intentó quitarse la vida, pero los policías lo impidieron.

Los ataques ocurrieron en dos tiendas ubicadas en avenida Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Atlixco, en Puebla.

El hombre incendió la tienda por los adeudos que tenía

Osciel, de 30 años de edad, acudió a una financiera para reclamar por los altos intereses que le realizaban por un préstamo.

Tras no recibir una respuesta satisfactoria por los empleados del lugar, incendió el lugar y se dio a la fuga.

Osciel arrojó bombas molotov en contra de las instalaciones de la empresa financiera Impulsa, situación que reportaron los empleados por lo que policías iniciaron su búsqueda.

Pero eso no fue todo, el hombre hizo lo mismo en contra de una tienda Coppel, supuestamente porque su madre tiene una deuda con ellos.

“Esto es lo que se hace con empresas cómo Coppel y Elektra, con los agiotistas de Atlixco y de todo, con las pinch%$ financieras, que solamente empobrecen, amenazan y acosan a nuestros padres y madres. No las dejan vivir tranquilas, les roban el sueño, les roban su paz, su tranquilidad” dijo antes Osciel antes de lanzar las bombas molotov.

A los gritos, le advirtió a los presentes que el trato era abusivo en los préstamos, pero al verse acorralado por los oficiales, se colocó un cuchillo y amenazó con suicidarse.

Osciel se justificó diciendo que estaba muy presionado por las deudas que tenía con ambas tiendas.

“Yo, como hijo, no me voy a quedar viendo cómo esto sigue pasando en este México. Me vale ma… lo que tenga que hacer. Acabo de atacar una financiera y le acabo de prender fuego y ahorita vine para Coppel. Ya no me alcanzó para ir a Elektra” dijo.

Antes de intentar hacerse daño, joven en #Atlixco explica que su madre está endeudada con #Coppel y cansado de que le cobren intenta prenderle fuego. Se manifiesta en contra de tiendas como #Elektra y financieras que no son reguladas. pic.twitter.com/IHnIIHjTXG — 𝐘𝐞𝐬𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐀𝐲𝐚𝐥𝐚 (@yessayala) April 18, 2023

Policías salvaron a Osciel

El director de Seguridad Pública pudo distraerlo y en una maniobra arriesgada, le arrebató el arma.

Tras ser sometido, Osciel fue capturado de inmediato y trasladado al C4 del municipio.

El detenido confesó que lo había hecho porque su madre tiene una deuda y le van a cobrar a su casa, ubicada en la colonia San José Cuauhtémoc, con frecuencia. (Fuente: reporteindigo.com)