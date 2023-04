Confirman vinculación a proceso de dos policías municipales de Solidaridad por el delito de abuso de autoridad cometido en junio de 2020

Por Rafael Briceño

PLAYA DEL CARMEN, MX. – Luego de resolver un recurso de apelación, un Tribunal de Alzada confirmó la vinculación a proceso de dos elementos de la policía municipal y tránsito de Solidaridad por el delito de abuso de autoridad cometido contra dos ciudadanos el 4 de junio de 2020.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 28 de diciembre de 2022 se formuló la imputación y fue solicitada la vinculación a proceso de los policías identificados con las iniciales D.R.G. y A.N.G.M quienes en junio de 2020 acosaron e intimidaron a dos personas que caminaban por las calles de Playa del Carmen primero para exhortarlos al uso del cubrebocas.

Sin embargo y a pesar de haber acatado la indicacion, los policías realizaron una revisión de los objetos personales de las víctimas, les hicieron preguntas e intentaron relacionarlos con la delincuencia y sin motivo ni razón justificada, los detuvieron, los esposaron a ambos en una mano.

Esta detención, de acuerdo con el contenido del expediente, no fue registrada ni reportada por los policías incluso los volvieron a revisar y a hostigar, generando miedo y temor en la víctima.

Las víctimas fueron liberadas luego de acceder a pagar una “multa” que les pedían los policías.

Durante la audiencia se expusieron datos de prueba idóneos, suficientes y pertinentes que acreditaban un hecho delictuoso; no obstante, un Juez de Control resolvió un auto de no vinculación a proceso, con el argumento de que estaban actuando en tutela del Artículo 4 Constitucional, pues el uso de cubrebocas era obligatorio en ese momento para salvaguardar la salud, derivado de la pandemia por el Covid-19.

Ante eso, el 2 de enero de 2023 las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción interpusieron un recurso de apelación contra dicha resolución, radicándose el Toca Penal 100/2023, en el cual una vez analizada la audiencia inicial, los agravios expuesto y los alegatos aclaratorios, el Tribunal de Alzada resolvió en fecha 24 de abril del año 2023 y revocó el auto de no vinculación a proceso y, en consecuencia, dictó el auto de vinculación a proceso en contra de los imputados.

El Tribunal consideró fundados los agravios expuestos por la parte apelante, pues era evidente que existían datos de prueba con los que se acreditó el hecho delictuoso y la probabilidad de que los imputados intervinieron en el mismo, misma resolución que fue notificada el 25 de abril del año 2023. (Noticaribe)