QUE SIEMPRE NO SE SUSPENDE: Retomarán desembarco de balasto en Puerto Morelos el próximo viernes, avisan

“El desembarco continuará el próximo 28 de abril. El barco llegará y las barcazas estarán listas, a menos que se emita una notificación de suspensión. Hasta el momento, no hemos recibido ninguna notificación, por lo que se retomarán los trabajos”, indicó.

Añadió que tanto el buque “Melody” como “GLS Argosy” seguirán trabajando en el desembarco de todo el material que se utilizará en el tramo del Tren Maya. También afirmó que la Secretaría de Marina (Semar), la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no han sido notificadas sobre la suspensión. Por lo tanto, no hay motivo para que el desembarco del material no pueda llevarse a cabo.

Por otro lado, dio a conocer que la empresa INDI será la encargada de construir el camino alterno en Puerto Morelos, que pasará por el costado sur de la antigua carretera José María Morelos, que va de Puerto Morelos al Casco Antiguo. Señaló que INDI ya inició los estudios para concretar el proyecto e insistió en que tampoco han recibido ninguna notificación de suspensión para dicha obra, que comenzará en breve. (Noticaribe)