INE | Guadalupe Taddei limita su sueldo y rechaza prestaciones ‘onerosas’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reveló que, a pesar de que está por cumplir un mes en el cargo, hasta este momento no ha cobrado ni una sola parte de su sueldo, pues todavía no concluyen los trámites burocráticos para renunciar a todas sus prestaciones y bajarse el sueldo hasta ganar menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó Milenio.

“Hay unos trámites administrativos que se están realizando porque hay una renuncia que se tiene que hacer de manera voluntaria y en un escrito específico, que para eso tienes que cubrir todos los requisitos administrativos, jurídicos y no caer en ningún bache incorrecto, jurídicamente hablando y en ese trámite está. No he recibido ni una parte del sueldo, porque en está en trámite eso, pero sí está por debajo del Presidente.

“Tengo un factor que estamos aplicando y no lo recuerdo, sé que es menos que lo que establece el Diario Oficial de la Federación respecto al salario o sueldo del presidente de la República, sé que estamos por debajo, debemos estar entre los 114 y los 119″.

Al ofrecer la primera conferencia de prensa desde su llegada al Instituto Nacional Electoral, la consejera presidenta sostuvo que renunciará absolutamente a todas las prestaciones, desde el seguro médico de gastos mayores y el seguro de separación individualizada.

Este último, criticado por el porcentaje millonario que se llevaron Lorenzo Córdova y las consejerías que terminaron su cargo el pasado 3 de abril.

“En el seguro de separación individualizada siempre se ha tenido aquí la alternativa, la primera es cero, la segunda es cinco, la tercera es 10 por ciento de tu sueldo y la cuarta es 15 por ciento de tu sueldo, la opción de nosotros es cero”.

Explicó que esto mismo aplicará para todo el personal de la presidencia del INE, y nadie tendrá un sueldo más elevado que el del Presidente de la República, y afirmó que no lo hace por algún compromiso con Morena.

“No hay ningún compromiso de carácter político, salvo con mi país, conmigo misma y mis principios de servidora pública, no hay más y sólo por eso se toman esas decisiones, por eso siempre he establecido que las decisiones son de carácter personal”.

Aunque la Ley de Austeridad Republicana está suspendida pues la Cámara de Diputados no cumplido con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de evaluar la remuneración total del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluyen su vida en Palacio Nacional, para así determinar cuál es el monto máximo para todo el servicio público, la consejera insistió en que lo hace por convicción.

Y dejó claro que las tres nuevas consejerías decidirán de forma independiente si se apegan o no al mismo criterio que ella, pues se trata de una decisión personal.

Señaló que a lo único que no renunciará es a la prestación de vehículo y chofer pues “los tiempos para estar en las reuniones o donde te tienes que estacionar, creo que ese es un auxilio del cual no voy a separarme en este momento porque me permite cumplir en tiempo y forma con las actividades que me son encargadas”.

Y en cuanto a alimentos, dijo que usa el comedor del instituto que tiene un costo económico, y sólo se mantendrán aquellos que se dan cuando se tienen reuniones al interior del propio instituto para evitar los gastos en restaurantes.

Taddei agregó que espera que en los próximos días comuniquen oficialmente cuando los trámites estén concluidos, con los montos finales y con los nombres de las consejerías que decidieron ajustarse a la austeridad republicana impulsada por este gobierno. (Fuente: Milenio)