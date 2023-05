Preocupa a empresarios que, por la desaparición de Fonatur, se les imponga un nuevo impuesto para garantizar el mantenimiento de las zonas turísticas en Quintana Roo

CANCÚN.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Eduardo Martínez González, manifestó su preocupación por el hecho de que, con la desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se les imponga un nuevo impuesto para garantizar el mantenimiento de las zonas turísticas en Quintana Roo, especialmente de la zona hotelera.

Esto es resultado de la reforma de la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo, que busca entregar el 80% de los recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional y desarticular al Fonatur. Esto podría dejar a los destinos turísticos sin el recurso suficiente para cubrir las acciones que Fonatur lleva a cabo en ellos.

“Sería lamentable que los empresarios tuvieran una mayor carga impositiva para garantizar el mantenimiento de la zona hotelera. Sería lamentable que, si Fonatur dejara de invertir ese recurso aquí, se intentara que la iniciativa privada se encargue de ello, ya que no tendrían de donde obtener el dinero”, expresó el líder empresarial.

Martínez González manifestó que la información sobre esta reforma indica que los recursos se estarían destinando al Tren Maya. Lamentó que estas decisiones se hayan tomado de forma centralizada, sin tener en cuenta las opiniones de los destinos turísticos. Sobre todo, debido a la relevancia que el organismo tiene en el desarrollo de Cancún. Refirió que los estados turísticos enfrentan mayores retos en infraestructura y mantenimiento, y que sus presupuestos están muy ajustados.

“Si se necesita la Federación para tener los centros que ellos promovieron, tenemos que garantizar un buen mantenimiento. Si hay que crear fideicomisos para hacerlos, hay que crearlos. Todavía no se define cómo se va a implementar el recurso. Si la Federación lo va a dar al estado o no, todavía no tenemos una planificación segura”, afirmó. (Noticaribe)