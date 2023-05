Fuera de la normatividad la actuación de la recién creada secretaria del Bienestar, dice el Observatorio Legislativo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras advertir que la nueva política social que impulsa la gobernadora, Mara Lezama, no debe convertirse en una política electoral para beneficio de un grupo y que desproteja a los marginados y pobres, el Observatorio Legislativo denunció la opacidad con la que funciona la recién creada Secretaria del Bienestar respecto al monto de recursos destinados a los programas, la contratación de servicios y el uso de colores partidistas.

Especialmente con los antecedentes de que su titular, Pablo Bustamante Bernal, ha sido dirigente del PVEM y señalado de estar involucrado en el expediente FGE//QR/FEEC/CAN/162/04/2021 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que hasta el momento no muestra avances en la investigación “a pesar que se ha pedido se determinen las responsabilidades de quienes participaron en el llamado Cartel del Despojo”, expuso a través de un comunicado.

El Observatorio Legislativo señaló que la Secretaría del Bienestar ejerce uno de los mayores presupuestos de los últimos años por la cantidad de 973 millones 838 mil 770 pesos de los cuales un 63 por ciento estaría destinado a tan solo un programa que ha sido cuestionado.

Expuso el organismo que el programa caravanas del bienestar se implementará en todos los municipios aunque se desconoce si se firmaron convenios de colaboración con los ayuntamientos ya que solo se menciona que serán avisados del día y la hora de su aplicación; en el caso del programa Mujer es Vida, la Secretaría del Bienestar contempla beneficiar a 50 mil personas con un apoyo económico de mil pesos y/o una despensa y su implementación representa aplicar un 63 por ciento del presupuesto autorizado.

Sin embargo el organismo Ciudadano puso en tela de duda la transparencia en el proceso de selección de beneficiarias ya que una semana después de cerrada la convocatoria comenzaron a entregar tarjetas en el municipio de Benito Juárez “algo que causa sospecha

de que quiza el padrón seleccionado ya estaba previsto antes del cierre de la convocatoria así como el uso de colores partidas en las tarjetas distribuidas”.

Hizo hincapié que los procesos de la Secretaría del Bienestar no se apegan a la normatividad ya que no ha publicado sus programas, montos y alcances antes de iniciarlos; ha sido omisa en la publicación de los montos a ejercer en cada programa; no ha publicado los padrones de beneficarias de cada programa y su correlación con las ubicaciones de la declaratoria de zonas de atención prioritaria, para verificar y evaluar

si estan llegando a los ciudadanos que requieren estos apoyos y no a militantes de partidos políticos; no publica la información de compras y adquisiciones de los elementos y equipos considerados en los programas y tampoco con la integración del Comite Estatal,

el Subcomite Sectorial y la Comisión de Evaluación para coordinar la evaluación de la política social del Estado y de los Programas para que se cumplan con los objetivos establecidos de atención a los grupos más desprotegidos y el uso

efectivo de los recursos presupuestados. (Noticaribe)