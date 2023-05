Grave la intención de desaparecer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción; presenta el Comité de Participación Ciudadana convocatoria para elegir terna para el secretariado técnico del SLA

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras reconocer que no esta descartada la posibilidad de la desaparición del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), integrantes del Comité de Participacion Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción dieron a conocer el inicio del proceso de selección de la terna para la secretaria técnica del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo.

Mariana Belló, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) calificó de grave la propuesta de desaparecer el Secretariado Ejecutivo del SNA e integrarlo como unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública ya que representaría un debilitamiento en el proceso de articulación entre las diferentes instancias gubernamentales qué participan en la lucha contra la corrupción.

Además, la desaparición del organismo nacional tendría un Impacto en las entidades donde también realizarían dicho proceso.

Reconoció que, debido a cuestiones de tiempo y a negociaciones para atender otras iniciativas, los diputados federales no abordaron la propuesta de desparecer el secretariado ejecutivo del SNA “pero consideramos que no es un tema muerto. Por el momento el tema se encuentra paralizado pero la batalla no está ganada”.

Afirmó que el Sistema Local Anticorrupción es uno de los más avanzados en políticas públicas y ha tenido reconocimiento por su innovación “y la modificación del marco normativo federal tendría un Impacto en el Estado”.

Daría mucha tristeza y preocupación qué todos los esfuerzos de cinco años para fortalecer el SLA se debiliten con medidas de esta naturaleza, señaló.

Por su parte, Janet Aguirre, también del CPC manifestó que la desaparición del Secretariado Ejecutivo del SNA dejaría paralizado el sistema anticorrupción.

Convocatoria para elegir terna para el Secretariado Técnico del SLA

En conferencia de prensa, los integrantes del CPC del SLA dieron a conocer que a partir del 4 de mayo y hasta el 4 de junio queda abierta la convocatoria para recibir propuestas para integrar la terna de quien ocupará el Secretariado técnico del SLA; del 5 al 16 de junio se revisaran y evaluarán las propuestas; del 19 de junio al 7 de julio se revisara y evaluarán las declaraciones patrimoniales y de intereses, la información curricular y el programa de trabajo; del 10 al 21 de julio se realizarán las entrevistas y solucones de casos prácticos y del 1 al 8 de agosto deliberación y selección de la terna.

Mariana Belló explicó que en este proceso se aplicarán las acciones afirmativas para garantizar que la terna incluya al menos a una mujer. (Agencia SIM)