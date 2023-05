‘YO JALO CON EL CÁRTEL’: Revelan audio en el que alcalde panista aceptaría complicidad con grupo criminal en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, MX.- “Porque yo te digo, yo soy transparente y yo jalo con el cártel (…) y lo que el cártel me diga, aquí está, y lo que el cártel merezca, aquí está”, se escucha decir al alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, en un polémico audio que circula en redes sociales, publicó infobae.com.

Una avalancha de críticas y opiniones se han desbordado en la entidad luego de que en redes sociales y medios de comunicación locales circularan al menos dos grabaciones que dejaron expuestos los presuntos nexos que el edil de Matehuala mantiene con grupos del crimen organizado que operan tanto en la demarcación que encabeza como en San Luis Potosí.

Además de sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada, a Iván Estrada Guzmán se le escucha preocupado por fortalecer la relación ya que, asegura, están por enfrentar un año agitado en cuestiones políticas.

“Este año viene más, yo me voy por el 50, ¿Por qué? Porque viene el político y yo tengo que entregar, tratar de recuperar lo que no recuperé […] pero eso me vale verg*”, se le escucha mencionar al militante del Partido Acción Nacional (PAN) en una segunda grabación difundida en redes sociales.

De este modo y según información de medios de comunicación locales como Código San Luis, Iván Estrada Guzmán estaría utilizando su posición de poder dentro del gobierno municipal de Matehuala para encubrir y permitir la comisión de hechos delictivos de los grupos de crimen organizado que operan en la zona del Altiplano Potosino.

Tras la viralización de los audios, tanto diputados de San Luis Potosí como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar el origen, veracidad y relación de los polémicos audios con el presidente municipal de Matehuala.

“Yo voy a ser muy respetuoso en ese sentido, hay que dejar que la fiscalía haga la investigación, que el presidente municipal se presente en la fiscalía, demuestre lo contrario o que se castigue”, aseveró el gobernador de San Luis Potosí a medios de comunicación.

Adicionalmente Ricardo Gallardo Cardona cuestionó el actuar de la Policía Municipal de Matehuala pues, aseguró, que no han cooperado en los operativos para mantener la seguridad en el Altiplano Potosino. Y es que, tras los secuestros masivos de migrantes reportados en la zona, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron la seguridad de forma permanente.

Aunque en los audios filtrados que exponen el vínculo entre el presidente municipal de Matehuala y el crimen organizado no se especifica la organización criminal con la que presuntamente se asoció el edil, durante los primeros días de abril el secuestro masivo de más de un centenar de migrantes puso en la mira al Altiplano Potosino, así como los cárteles que operan en la zona.

Fue así como trascendió que las rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes son disputadas entre organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel Golfo, no obstante, diverso reportes de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dan cuenta de que el grupo delictivo con mayor presencia en la zona es el de Los Alemanes. (Fuente: infobae.com)