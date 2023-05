CHILE | Ultraderecha y derecha arrasan en elección de constituyentes; golpe al gobierno izquierdista de Boric

CHILE.- La ultraderecha y la derecha arrasaron en la elección de consejeros constitucionales en Chile al obtener 33 de los 50 escaños y tendrá el poder de redactar por sí sola un nuevo texto, porque alcanzó mucho más que el mínimo de tres quintos (30) requeridos para aprobar el articulado; en tanto que la centroizquierda logró sólo 17, cifra lejana a los dos quintos (21) que le hubiera dado la fuerza para vetar y forzar una negociación, publicó La Jornada.

La elección, según algunos analistas, se convirtió también en un juicio a la marcha de gobierno del presidente Gabriel Boric, agobiado por una crisis de seguridad pública, el ingreso ilegal de migrantes y por una situación económica que es percibida como mala por la alta inflación (13 por ciento en 2022) y el bajo desempeño de la economía.

El gran vencedor de la jornada fue el ultraderechista Partido Republicano, defensor de la dictadura de Augusto Pinochet y contrario a remplazar la Carta Magna heredada de aquella, que se convirtió en la primera fuerza política del país. Los ultraderechistas sumaron 35.4 por ciento de los sufragios para obtener 22 de los 50 consejeros, lo cual les facilita controlar el proceso porque superan los dos quintos del Consejo Constitucional.

El líder de republicanos, José Antonio Kast, en el discurso de la victoria, declaró: “hoy podemos respirar un poco más tranquilos, más aliviados y decir con responsabilidad y con esperanza que hoy es el primer día de un futuro mejor para nuestro país, es el primer día de un nuevo comienzo para Chile”; prácticamente adelantado una tercera carrera presidencial en 2025.

Aseguró que “no hay nada que celebrar porque Chile no está bien, porque los chilenos no estamos bien”, aunque “podemos estar contentos porque logramos una meta importante, pero no es tiempo de celebrar ni de dividir al país, es tiempo sobre todo de trabajar en unidad por el bien de Chile”, añadiendo que hoy “triunfaron las ideas del sentido común”.

Según Kast, “Chile ha derrotado a un gobierno fracasado, eso hay que decirlo fuerte y claro, incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad migratoria”.

No dio mayores luces acerca de cuál será la conducta de su partido en el Consejo, si facilitará o no forjar un nuevo texto.

La derecha “clásica”, en tanto, que conforman la pinochetista UDI, Renovación Nacional (RN) y Evopoli, y que compitió aglutinada en el pacto Chile Seguro, remató tercera con 21 por ciento, sumando 11 asientos.

“Tenemos una responsabilidad, hoy las fuerzas de la centroderecha y la derecha representan más de los 3/5 de los consejeros, tenemos que estar a la altura de las circunstancias para proponerle al país una Constitución que nos una, una nueva y buena Constitución”, dijo el presidente de RN, Francisco Chahuán.

El pacto oficialista Unidad para Chile (Frente Amplio, comunistas y socialistas) sumó 28 por ciento de los sufragios para 17 delegados. Sus dirigentes no reconocieron haber sufrido una derrota e intentaban explicaciones a lo sucedido, aunque insistían en la necesidad de unidad en el oficialismo –que compitió dividido– y de acuerdos políticos que destraban una suerte de impasse político en el Parlamento.

Boric acusa golpe

El presidente Boric, al reaccionar a los resultados y acusar el golpe que para su gobierno y la centroizquierda representa el triunfo de la ultraderecha y la derecha, reflexionó que el proceso constitucional desarrollado en 2022 “fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre los que pensamos distinto”, agregando: “quiero invitar al Partido Republicano a no cometer el mismo error que cometimos nosotros”, pidiéndoles a los consejeros actuar “con sabiduría y templanza”.

Boric, que votó en su natal Punta Arenas, en el extremo austral del país; habló la noche del domingo desde el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno, donde invocó la necesidad de diálogo y de acuerdos políticos con la oposición.

“Llegar a acuerdos es por naturaleza algo difícil y a veces en tiempos de polarización se torna intuitivo (…) La ciudadanía, no tengo dudas, nos demanda un esfuerzo mayor aún, que es que salgamos de esa posición de comodidad”, porque “cuando el péndulo de la historia en tiempos cortos se mueve de un extremo a otro siempre son las poblaciones más vulnerables las que sufren el enfrentamiento entre las élites”.

Votó 78 por ciento de los 15 millones de personas habilitadas; hubo más de 2 millones de votos nulos y 500 mil en blanco, básicamente personas que expresaron así su descontento con un proceso constitucional que perciben falto de soberanía y autonomía, puesto que los consejeros trabajarán sobre un texto prelaborado por una “comisión experta” acordada a dedo en el Parlamento.

Lo que resulte de los cinco meses de trabajo que tendrán los consejeros electos este domingo irá a plebiscito en diciembre, de modo que el tema constitucional en Chile está aún lejos de cerrarse. (Fuente: La Jornada)