EU | Trump es declarado culpable por abuso sexual y difamación, pero no por violación; Carroll sería indemnizada con 5 mdd

ESTADOS UNIDOS.- Este martes 9 de mayo, Donald Trump fue declarado culpable por abuso sexual contra la escritora y columnista E. Jean Carroll, en 1996, por lo cual el jurado otorgó una indemnización de cinco millones de dólares en un juicio que se realiza en el tribunal federal de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el cual le podría costar la candidatura rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, publicó quinto-poder.mx.

El expresidente de Estados Unidos fue declarado culpable de abuso sexual contra la periodista Jean Carroll, de 79 años de edad, quien demandó al empresario Donald Trump por haber abusado sexualmente de ella en 1996, durante un encuentro casual en la tienda Bergdorf Goodman, a una calle del edifico Trump Tower.

La escritora tenía 52 años cuando se reunió con Donald Trump en dicha tienda, donde recuerda que la interacción era tranquila e incluso divertida, hasta que se probó una pieza de lencería y el empresario entró al vestidor y cambió su comportamiento totalmente agresivo, para someterla y abusar sexualmente de ella.

La abogada y directora de la defensa legal de Jean Carroll, Roberta Kaplan, expuso las declaraciones que hizo Donald Trump en un video de 2005, titulado “Access Hollywood”, donde el empresario afirma que las celebridades pueden abusar de las mujeres sin preguntar, específicamente tocarlas entre las piernas.

Cabe aclarar que el jurado encontró culpable a Donald Trump por abuso sexual, pero no por violación, de acuerdo con el veredicto tomado en el tribunal federal de Nueva York. Su abogada insistió en la versión de que Jean Carroll fue víctima de violación, y argumentó que el expresidente de Estados Unidos sabe lo que hizo pero no lo quiere admitir en persona, por eso no se presentó en el juicio este martes 9 de mayo.

Además de este juicio por abuso sexual, Donald Trump enfrenta otros cargos criminales que le impuso un jurado de Nueva York, por el caso Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos que lo demandó penalmente por comprar su silencio durante su campaña presidencial en 2016.

El pasado jueves 30 de marzo, la Fiscalía de Manhattan acusó a Donald Trump de haber desviado recursos durante su campaña electoral pasada, por un monto de 130 mil dólares, pagados a la actriz y directora de películas, Stormy Daniels. De acuerdo con una investigación realizada desde 2016 a 2020.

Stormy Daniels habría recibido esta cantidad de dinero en 2016 para que se quedara callada y no contara el vínculo sexual que había tenido con el entonces candidato a la presidencia Donald Trump, quien argumentó que nunca tuvo relaciones sexuales con la actriz, y hasta la acusó de "estafadora" por querer sacarle dinero.