EU | Difunden supuesto video del ‘Mayito Gordo’, hijo del Mayo Zambada, paseando en SeaWorld de San Diego

ESTADOS UNIDOS.- Un correo electrónico enviado de forma anónima al sitio Borderland Beat, muestra la que sería la primera imagen de Ismael Zambada Imperial, alias “Mayito Gordo”, desde su liberación de una prisión estadounidense en julio de 2022, publicó La Opinión.

Se trata de un video corto en el que aparece el hijo del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, acompañado de una mujer mientras caminan por las instalaciones de SeaWorld en San Diego, California.

A video was sent to Borderland Beat contributor @HEARST_BB which shows Sinaloa Cartel's Mayito Gordo, the son of El Mayo, walking through SeaWorld in San Diego, California. This is the first footage of him since his release from US prison in July 2022.https://t.co/nvuKJj0O7Q pic.twitter.com/xjmxegZGNw

