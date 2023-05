Las carnitas michoacanas son consideradas el mejor platillo con cerdo del mundo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Las deliciosas y populares carnitas michoacanas fueron nombradas el mejor platillo hecho con carne de cerdo del mundo, de acuerdo con la guía gastronómica TasteAtlas, publicó Milenio.

En la última clasificación, el platillo mexicano encabezó el listado con más de cien competidores, superando a comida elaborada en Puerto Rico, China, Colombia, Portugal y Corea del Sur, por mencionar algunos.

All about the best pork dishes in the world: https://t.co/7q4KMNMZSP pic.twitter.com/WoX8Vbr8ba

— TasteAtlas (@TasteAtlas) May 11, 2023