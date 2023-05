“SÍ NOS VA A AFECTAR EN VENTAS, PERO ES NECESARIO”: Amatur se resigna al cierre de la zona arqueológica de Tulum durante una semana

CANCÚN, MX.- El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo (AMATUR), Sergio González Rubiera, reconoció que el cierre de la zona arqueológica de Tulum por una semana les afectará en ventas, pero considera que es sumamente necesario que se le dé mantenimiento.

Lo anterior, se da luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Quintana Roo anunciara el cierre del sitio del 15 al 22 de mayo por la remodelación de la unidad de servicios, debido al desplazamiento que tendrán los camiones de carga y con el fin de evitar poner en riesgo a los visitantes.

“Nos va a afectar en ventas, pero no pasa nada porque son 7 días; Tulum es un destino que se vende mucho, pero es súper necesario el rescate del sitio arqueológico. Yo muchas veces he dicho que los sitios arqueológicos, que son un gran patrimonio y un enorme atractivo turístico, deben ser puestos en valor y prácticamente han estado abandonados y no se habían ocupado de ellos”, refirió.

La obra de remodelación, de acuerdo con Margarito Molina Rendón, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Quintana Roo, contempla la construcción de nuevos sanitarios, el área de taquillas, oficinas administrativas, comedores de trabajadores, bodega de herramientas, campamentos de arqueólogos y la construcción de un nuevo sendero que va desde la muralla norte hacia dos nuevos conjuntos arqueológicos al norte de Tulum: el Conjunto Nauyacas y el Conjunto Cresterías.

Además, se informó que las obras en su totalidad tomarán un plazo de 5 meses, pero el cierre solo será una semana mientras se realizan los trabajos de demolición y extracción de escombros. El INAH garantiza que la zona arqueológica retomará actividades el 26 de mayo con taquilla y entrada alterna. (Noticaribe)