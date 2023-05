Con cientos de mamás de Solidaridad, celebra Estefanía Día de las Madres

PLAYA DEL CARMEN, MX.— La diputada Estefanía Mercado celebró el Día de la Madre con más de 300 mamás solidarenses con quienes compartió reflexiones, abrazos, risas y refrendó su compromiso y apoyo incondicional desde el Congreso de Quintana Roo.

“Me llena y enriquece el corazón, porque este día se lo dedico a ustedes y también a mi madre que hace dos años partió al cielo”, dijo la Diputada local a las mamás solidarenses.

Estefanía Mercado Invitó a la reflexionar que, el Día de la Madre no solo es el 10 de mayo, sino tiene que ser todos los días, y agregó que, como hijos, la mejor manera de honrar a las madres, es siendo mejores personas y seres humanos felices que cumplan sus propósitos y sueños.

“Antes de partir mi madre, una de las cosas que ella me dijo fue: Estefanía te quiero pedir un favor, cuando yo ya no esté aquí, quiero que lo hagas diferente a mí, que hagas todo lo que yo no pude hacer, todo lo que tus abuelas no pudieron hacer, todo lo que las mujeres de esta familia no se atrevieron a hacer; quiero que cumplas tus sueños, quiero que rompas paradigmas”, recordó la Legisladora local.

Por ello, dijo que, en todas las cosas que hace pone su mejor esfuerzo. “Hoy para mi es un gran honor ser su diputada, poder estar aquí con ustedes, ayudar desde el Congreso del Estado, desde la Casita Verde, que es de ustedes para cualquier situación médica, jurídica, talleres, cualquier trámite que ustedes necesiten”.

En este marco, la presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVII Legislatura, dijo que vienen grandes cosas para Playa del Carmen, importantes proyectos y acciones que beneficiarán a los solidarenses. “Lo mejor está por venir”, afirmó.

“Muchas gracias, feliz día de las madres, las quiero mucho a todas y cuentan con las puertas abiertas de Estefanía Mercado, de la Casita Verde y de toda esta gran familia, que Dios las bendiga”, puntualizó.

Durante el evento, se entregaron diversos regalos a las mamás asistentes.