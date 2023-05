Denuncian trabajadores del Hotel Grand Park Royal de Cozumel violación a su derecho a vacaciones

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Trabajadores del Hotel Grand Park Royal de Cozumel acudieron a las oficinas del Centro de Conciliación Laboral (CCLQROO) en esta ciudad para denunciar la negativa de la empresa de otorgarles sus vacaciones que por ley les corresponden.

En entrevista afuera de las instalaciones del CCLQROO, Carmen Cruz Zúñiga, comisionada del CEN de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC) en Cozumel, comentó que son más de 40 los trabajadores afectados, de los cuales algunos tienen hasta ocho años trabajando sin haber tomado vacaciones.

“Estamos aquí con un grupo de trabajadores del Hotel Grand Park Royal donde siguen se siguen violentando sus derechos, los compañeros se acercaron a la empresa a pedir sus vacaciones y se les negaron argumentando que no tenías planta laboral”, explicó la líder sindical.

Comentó que hay trabajadores que tienen ochos, seis o cinco años trabajando sin disfrutar de sus días vacacionales, porque la empresa afirma que no cuenta con planta laboral suficiente, “cuando hoy eso es completamente fuera de la ley”, dijo.

Indicó que son 12 días de vacaciones por año, lo que marca la ley, pero hay trabajadores que tiene ocho años trabajando, a quienes solo les quiere dar seis días de asueto.

Este es el caso de Sergio, uno de los trabajadores inconformes, quien comenzó a trabajar en el hotel desde el 2015 y durante todos esos años no le otorgaron vacaciones, pero ahora que las solicitó solo le quieren dar seis días de descanso.

“Como me dieron una planta de un año, dicen que eso me corresponde y los años anteriores que trabajé no son reconocidos”, señaló.

La líder de la CROC dijo que, además, hay otras irregularidades en el hotel, como el hostigamiento laboral, por lo que ya trabajan con ellos en la norma 035 y el protocolo de prevención de hostigamiento laboral y sexual. (Agencia SIM)