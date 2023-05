En protesta en Cancún, exigen que Fiscal general salga a las calles a buscar a menor desaparecido

CANCÚN, MX.- Familiares de Juan Daniel Chegue de 16 años, quien desapareció desde el pasado 2 de mayo en el fraccionamiento Cielo Nuevo, exigieron al fiscal del estado, Óscar Montes de Oca Rosales, que salga a las calles a buscar al menor, ante la falta de resultados de la dependencia.

En una manifestación pacífica, realizada en la Plaza de la Reforma de Cancún, Juana Isela Mora Hernández, denunció que a 15 días de la desaparición de su hijo, la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue sin darle información de su posible paradero.

“Yo estoy aquí para exigir a la Fiscalía que tome un poco de importancia a un menor de edad con discapacidad. Hace 15 días dijeron que iban a checar las cámaras, que revisarían su número de celular para buscar su ubicación, pero hace dos semanas que no me dan ninguna noticia”, indicó.

Señaló que durante una entrevista que se transmitió el lunes en un medio de comunicación, el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales mencionó los avances en el caso de su hijo; sin embargo, aclaró que en las dos reuniones que han tenido en las oficinas de la Fiscalía junto con las Madres Buscadoras, él no ha estado presente.

“Lo he visto solo 10 minutos, la primera vez no estuvo, y en la segunda reunión solo se sentó a tomarse la foto; cuando se tocó el tema de mi hijo, el señor no estaba”, aclaró.

Por su parte, Cony Domínguez Valerio, pareja de la madre del menor, lanzó un llamado al fiscal para que se tome un minuto de su tiempo y salga a las calles con ellas a buscar a Juan Daniel.

“Lo invito a que salga de su oficina y camine con nosotros bajo el sol, que se tome su tiempo para buscar a las personas y no esté esperando en su oficina a que le lleguen a decir lo que está pasando afuera, para que luego lo diga ante las cámara”, expresó.

Dijo que no es justo que los familiares tengan que estar buscando al niño, ya que es trabajo de la Fiscalía y aclaró que para la búsqueda, ellas se están basando en la información que les brinda la ciudadanía, ya que las autoridades no les han dado ningún indicio.

Juana Isela Mora Hernández pidió a la ciudadanía que las apoyen otorgando información en caso de haber visto al menor, “somos muchos ojos en Cancún y quiero encontrar a mi hijo, yo iré inmediatamente”, dijo.

Juan Daniel Chegue fue visto por última vez en el fraccionamiento Cielo Nuevo, donde se internó en pleno monte, rumbo al Panteón Forense a cargo de la Fiscalía. (Agencia SIM)