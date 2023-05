Hasta 40 ciclistas mueren al año en Yucatán por accidentes viales

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Cada año ascienden en promedio a 40 las muertes de ciclistas por accidentes viales, por lo que agrupaciones piden justicia vial y que haya una mejor infraestructura en las calles para peatones y quienes andan en bicicleta, principalmente.

Recientemente fue publicado el reporte ‘Ni una muerte vial’ en el que se evaluaron 150 vías en México, tomando en cuenta lo que significa que sea transitada por peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

En este estudio resultó que el periférico de Mérida es una de las vías más peligrosas del país, en donde mueren personas atropelladas.

Sin embargo, Everardo Flores, presidente de Cicloturixes A. C. Movilidad sostenible y ciclismo urbano, expuso que no sólo esta vía tiene falta de condiciones para las y los ciclistas, sino que en todo Yucatán aún no hay una cultura vial que se aplique igual en la infraestructura.

Recordó que en lo que va del año son aproximadamente seis personas ciclistas las que han perdido la vida a causa de un siniestro vial.

“Tenemos la esperanza de que cada vez sea menos el número de personas ciclistas en accidentes viales, hay mucho trabajo por hacer porque al año son aproximadamente 40 personas las que mueren”, dijo.

Recordó que precisamente la demanda de los activistas es que se priorice la seguridad vial para peatones y ciclistas.

Aunque durante el inicio de la pandemia por coronavirus (COVID-19) el número de fallecidos en accidentes de tránsito disminuyó, ante el regreso a las actividades ya han vuelto también los incidentes.

Everardo explicó que a mayor uso de la bicicleta en las calles igual obliga a los automovilistas a manejar con precaución.

Sobre el programa ‘En Bici’ que recién fue anunciado por el gobierno de Mérida, el activista indicó que es un buen inicio porque así esta modalidad de transporte se pone al alcance de toda la ciudadanía.

Además, aseguró que al turismo también le beneficiará contar con bicis al alcance en diversos puntos de Mérida.

Hasta ahora, han distinguido que en los municipios, en el 70 por ciento de los hogares hay una bicicleta y en Mérida se trata del 30 por ciento.

Ante estos números, piden que al menos el 10 por ciento de las calles cuenten con ciclovías.

Actualmente la ‘joya de la corona’ de las ciclovías en Mérida es la de Paseo de Montejo, pero hay otras más que necesitan mantenimiento, como por ejemplo, la que está ubicada en Jacinto Canek. (Noticaribe)