AMLO revela que Germán Larrea exigía 9 mil 500 mdp por ‘devolver’ vías a la nación

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Andrés Manuel López Obrador señaló que Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, le propuso que el Gobierno federal le pagará 9 mil 500 millones de pesos a cambio de la recuperación del tramo de vías Coatzacoalcos-Medias Aguas, en Veracruz, publicó El Economista.

El mandatario señaló que esto era un abuso, pues la empresa no estaba solicitando un precio justo; aunque aseguró, que tras el proceso legal, la autoridad competente mandará a realizar un avalúo para hacer un pago por indemnización, sí es que le corresponde a Grupo México.

“Aquí (entre Medias Aguas y Coatzacoalcos) el Grupo México tiene una concesión, dicen se expropió ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada; (entonces) es muy distinto recuperar una concesión que es de la nación” aseguró el jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador aseguró que su Gobierno quiso llegar a un arreglo, pero que la subsidiaria de Grupo México únicamente les permitía el derecho de paso. Aunque el mandatario afirmó que la vía –que es de la nación– va a regresar a ser controlada por el Gobierno, por cuestiones de seguridad nacional e interés público, lo que según AMLO es completamente constitucional y legal.

Sin embargo, López Obrador comentó que espera a que se resuelva el asunto, y esto se realice en buenos términos, pues los trenes de la empresa seguirán pasando por dicha zona.

Sobre la toma de las instalaciones por parte de elementos de la Secretaría de Marina, el jefe del Ejecutivo dijo que es para que no exista un “sabotaje y que nos culpen, pero no es para que se detengan las operaciones (de Ferrosur, subsidiaria de Grupo México)”.

Venta de Banamex

El mandatario mexicano explicó que el tema ferroviario no tiene nada que ver con la posible operación que Germán Larrea está realizando para adquirir Banamex a Citigroup.

“Lo dije aquí, y lo sostengo, si ellos cumplen con cuatro requisitos o recomendaciones; primero, que sea capital mexicano mayoritario; segundo, que estén al corriente en el pago de impuestos; tercero, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México, y cuarto, que paguen impuestos, a ellos no les corresponde pagar, sino a quién va a vender… Entonces, no hay ningún problema en el caso del banco ni es un asunto personal. No es un pleito con Germán Larrea”, sostuvo López Obrador.

Dijo que ojalá la empresa y otros empresarios comprendan que el gobernante debe de cuidar el interés público y representa a todos, por lo que debe procurar que haya justicia.

Acuerdo para declarar obras como de Seguridad Nacional

Sobre el nuevo Acuerdo para declarar obras como el Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entre otras, como de seguridad nacional e interés público, el mandatario señaló que se realizó para poder trabajar en dichas obras.

“En uso de nuestras facultades, se declaró que toda esta región (sureste de México) es de seguridad nacional y para beneficio de la gente; de utilidad pública, eso es todo”, dijo el presidente de México durante su conferencia de prensa matutina.

Indicó que tras la anulación del conocido como “decretazo”, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “ya querían empezar a promover amparos y detenernos”. (Fuente: El Economista)