“CONFIAMOS EN QUE EL PRESIDENTE CUMPLA SU PALABRA”: Mantiene defensa del ex gobernador Mario Villanueva Madrid solicitud de amparo para que permanezca en arraigo domiciliario y no sea trasladado al Cereso

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En tanto esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con la amnistía y el indulto otorgada al ex gobernador, Mario Villanueva Madrid, la defensa del ex mandatario avanza con un amparo para lograr que permanezca en arraigo domiciliario y no ser trasladado al Cereso en cumplimiento a un mandato judicial federal.

Luis Ortiz Cardín, integrante de la comisión especial que integró la Décimo Séptima legislatura para dar seguimiento al caso del ex gobernador, manifestó su confianza en que el presidente cumpla su palabra.

Hemos visto que lo que dice el presidente lo cumple y estamos esperando que cumpla con el indulto y amnistía otorgada al ex gobernador, reiteró.

Explicó que a pesar que ha sido rechazado en varias ocasiones, la defensa del ex mandatario mantiene los procedimientos legales para que se mantenga en arraigo domiciliario y no ser trasladado al Cereso al declararse terminada la pandemia por el cual obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

Afirmó que Villanueva Madrid cumple con los requisitos establecidos por el presidente de haber terminado su proceso y no tener ningún otro pendiente además de tener la edad para lograr el indulto y la amnistía.

El próximo mes Mario cumple 75 años de edad además que su salud es precaria.

Ortiz Cardín dijo que los diputados integrantes de la comisión de seguimiento al caso Mario Villanueva preparan una serie de exhortos dirigidos al presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación para confirmar el apoyo para la libertad del ex mandatario.

Hay las condiciones para que el ex gobernador obtenga los beneficios comprometidos por el presidente y esperamos que el poder judicial no entorpezca el proceso con algo adicional, manifestó. (Noticaribe)