AMLO confirma que ya recibe la ‘pensión para el bienestar de los adultos mayores’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó esta mañana, durante su conferencia mañanera, que recibe la pensión para adultos mayores que otorga su gobierno, y aclaró que este apoyo “es universal”, publicó VanguardiaMX.

“Es cierto, ya la recibo, ya me corresponde”, dijo.

El mandatario mexicano aprovechó para criticar los apoyos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional siempre se dieron de manera focalizada, para supuestamente atender a los más pobres, pero, dijo, nunca fue así.

Señaló que las políticas neoliberales querían desaparecer el estado de bienestar que se aplicó en países europeos, cuya característica es que se trata de derechos universales y afirmó que parte de los problemas de Europa es el desmantelamiento del estado de bienestar.

Reconoció también que la recibe porque no tendrá una pensión como el resto de los ex presidentes, y dijo que vivirá de su pensión del ISSSTE.

“Yo no puedo decir ‘no lo recibo’ a mí sí me va a ayudar porque no voy a recibir pensión del gobierno como recibían los anteriores presidentes. Voy a reunir mis tiempos de trabajo para recibir mi pensión del ISSSTE que tiene un tope y de eso voy a vivir porque no soy millonario, porque nunca he tenido en mi vida el propósito de acumular riqueza”, recalcó.

Dijo que una vez que deje el gobierno vivirá de manera modesta y que escribe ya un libro, el cual dirigirá a los jóvenes que decidan dedicarse al “noble oficio de la política”.

AMLO contó que está escribiendo su último libro y dijo que su dinero lo administra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Reiteró que el dinero que recibió por otro de sus libros fue reportado, pero el dinero es administrado por su esposa Beatriz Gutiérrez, ‘ella me da lo que necesito’.

AMLO rinde su declaración patrimonial

Luego de presentar su nueva declaración patrimonial, López obrador expuso que durante el año pasado obtuvo ingresos por 1 millón 716 mil pesos, además reveló que desde 2022 empezó a cobrar la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

El político tabasqueño detalló que por concepto de salario como presidente de la República registró 1 millón 697 mil 081 pesos, es decir, alrededor de 68 mil pesos más que en 2021, además de otros 19 mil 310 pesos correspondientes a la ayuda a personas mayores.

El fundador de Morena declaró que no es dueño de ningún vehículo ni posee bienes inmuebles, ni obtuvo algún rendimiento financiero. En cuanto a sus cuentas bancarias, indicó que posee dos de nómina, la primera en Banco Afirme y la segunda en Banorte.

El titular del Ejecutivo agregó que su Afore está en Pensionissste y también posee una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar, aunque no detalló si es la misma en la cual recibe el apoyo bimestral de 4 mil 800 pesos.

En cuanto a su domicilio, declaró que este se ubica en Plaza de la Constitución sin número, es decir, en Palacio Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Cabe recordar, que López Obrador ocupa un departamento de alrededor de 300 metros cuadrados, el cual fue construido durante el sexenio de Felipe Calderón.

Respecto a sus últimos tres empleos, López Obrador señaló que antes de llegar a la presidencia se desempeñó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (2015 a 2018); presidente del Consejo Nacional de Morena (2012 a 2015); y Jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000 al 2005). (Fuente: VanguardiaMX)