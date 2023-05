AMLO aborda ‘migración y fentanilo’ con asesora de seguridad nacional de Joe Biden; próxima cita será en Canadá…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dialogó con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de seguridad nacional de Joe Biden, sobre las estrategias conjuntas en materia migratoria y de combate al tráfico de fentanilo. Acordando una nueva reunión entre los equipos correspondientes en Canadá, publicó reporteindigo.com.

“Fue muy buena la reunión de ayer con la responsable de seguridad de la Casa Blanca, principal asesora en esta materia del presidente Biden. Ya nos ha visitado Elizabeth en tres ocasiones, ella tiene a su cargo la relación para este tema de la migración y también para el tráfico de drogas”, dijo en conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Durante este encuentro “se acordó una nueva reunión, creo que se va a celebrar en Canadá, yo no voy a asistir, pero sí. Creo que en un mes o más”. Adelantando que participarán los integrantes del Gabinete de Seguridad de México junto a sus contrapartes estadounidenses y canadienses.

Siendo que Sherwood-Randall calificó a México como la primera vía de tráfico de fentanilo, López Obrador manifestó “que quede claro que nosotros no producimos el fentanilo. La materia prima se introduce, llega a México y no solo a México. A Estados Unidos y a Canadá”. Asegurando que las autoridades estadounidenses escucharon su punto de vista.

“Está bien definida la frontera entre autoridad y delincuencia, no hay nada que hacer. Por eso ahora es distinto y estamos avanzando con todo el equipo del Gobierno de Estados Unidos en la materia”, recalcó al celebrar la labor que se realiza en México contra el fentanilo. Poniendo como ejemplo el control de los puertos por parte de la Secretaría de Marina.

En materia migratoria, se discutieron los 400 mil permisos que Estados Unidos entrega a personas de Centro, Sudamérica y el Caribe así como la inversión por 150 millones de dólares que México hace para programas del bienestar en comunidades de estas regiones para mitigar la migración. Por lo que se solicitó al Gobierno estadounidense destine al menos lo mismo.

“En Estados Unidos hay mucha manipulación de la llamada gran prensa o de las grandes cadenas de radio y de televisión. Entonces, han logrado con su manipulación hacer creer a la mayoría de los estadounidenses o a un porcentaje mayoritario, 60 por ciento, que los migrantes llevan droga. Así sin matiz, el migrante es sinónimo de narcotraficante”, agregó.

Esto al acusar que el tema migratorio y la crisis de fentanilo en Estados Unidos sean utilizados con fines electorales por figuras como los senadores republicanos John Kennedy y Lindsey Graham. Por lo que reclamó “que no se utilice con propósitos politiqueros y que no se culpe a México” y advirtió que no se tolerarán faltas de respeto al país. (Fuente: reporteindigo.com)