Desde Yucatán exigen justicia para los 49 bebés fallecidos en la Guardería ABC hace 13 años

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Han pasado 13 años después de los hechos sucedidos en los que fallecieron 49 bebés en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora y hoy, en Mérida, personas de la sociedad civil se reunieron para unirse a la petición de justicia para madres y padres de familia.

Durante la biciruta que se realiza en Paseo de Montejo en Mérida, integrantes de la asociación Investigación y Educación Popular Autogestiva, A.C. (IEPA,AC) convocaron a la realización de un altar para honrar la memoria de las y los bebés que murieron en el incendio.

Al respecto, la coordinadora de IEPA, AC, Irma Pérez Campos, expuso que trabajan en Mérida desde hace más de 30 años y hace 13 años cuando fue el incendio de la guardería realizaron un trabajo de acompañamiento psicosocial de las familias que fueron afectadas, ya sea con hijas o hijos sobrevivientes o que los perdieron.

“Como organización, después de acompañar a las familias que fueron afectadas con este evento, decidimos hacer cada año una instalación de este tipo, con la intención de visibilizar el suceso y la falta de justicia”, comentó.

La activista que trabaja en pro de la defensa de los derechos humanos de las niñas y los niños, recordó que no se ha dado ni un tipo de justicia para las familias.

“No ha habido ni siquiera signos de avanzar en el proceso de justicia. Lo que sucedió fue destapar una serie de irregularidades que ocurren en las estancias infantiles en general y lo que ocurrió en Hermosillo pudo ocurrir en cualquier otra parte”, aseveró.

Celebró que exista ya una ley que regule estos espacios en donde se cuidan a las niñas y niños, pero también recordó que fue impulsada por las madres y los padres que perdieron a sus hijas e hijos en este incidente.

“Esa ley exige que existan señalamientos y que estos espacios sean supervisados que permitan que lo que sucedió en ABC no se vuelva a repetir”, añadió.

La ley es conocida como ‘5 de junio’, precisamente para recordar que estos espacios deben ser regulados en pro de las infancias.

Irma Campos dijo que sí ha habido cambios para proteger los derechos de las infancias, pero aún así hay camino por recorrer, además que las leyes que tienen que ver con Protección Civil, que fueron las infringidas en el suceso, aún cuentan con brechas que deben ser señaladas.

“Las estancias infantiles y guarderías no sólo las públicas sino las particulares, todavía observamos que están en lugares no adecuados, que no tienen personal capacitado para dar primeros auxilios por ejemplo, que no saben cómo reaccionar ante un incidente, todavía es algo que se mira”, agregó.

Para ella y quienes colaboran en IEPA, AC, es una misión de la sociedad mantener la memoria viva para que hechos como estos no queden impunes. (Noticaribe)