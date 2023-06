Adán Augusto no renunciará a Segob; pide al presidente ser ‘relevado’ para poder participar en la encuesta

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El secretario de gobernación Adán Augusto López informó que el próximo viernes dejará su cargo en la Secretaría de Gobernación para contender por la candidatura de Morena a la Presidencia en las elecciones de 2024, pero no renunciará, publicó Milenio.

Al salir de la reunión a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, dijo que el lunes 19 iniciará actividades para buscar ser el coordinador de defensa de la transformación.

“Yo no voy a renunciarle. He pedido al Presidente que me releve del encargo de Secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal”, dijo.

Y aunque dijo que está garantizada la unidad al interior del movimiento, el funcionario lanzó una primera crítica a Claudia Sheinbaum por el apoyo que recibió de diferentes gobernadores en la víspera del Consejo de Morena.

Incluso, dijo que le daría pena presumir tan poco apoyo.

“A ver hasta pena me hubiera dado a mí sacar ese número, a ver cuántos publicaron tuit, siete y cuántos son los del movimiento, 22, qué parte, 7 de 22 qué parte es, 30 por ciento. Y el otro 70 pá dirían los de la Cheyenne”, puntualizó.

Mientras tanto, adelantó que como lo marca el acuerdo con el resto de aspirantes, él va a privilegiar los encuentros ciudadanos y las asambleas informativas con austeridad. Y adelantó que todos esos cargos los va a cubrir con recursos propios.

Y dejó en claro que llevará un registro contable de sus gastos e ingresos para que sea clara la fiscalización de recursos.

“He estado ahorrando desde hace ya algunos años y que están ahí en mi declaración patrimonial informado”, mencionó.

Finalmente aseguró que, aunque estará realizando actos de promoción para convertirse en el coordinador, no va a celebrar ningún acto anticipado de campaña ni de precampaña.

“Una cosa es ser coordinador del movimiento de transformación y otra cosa es una candidatura que no ha iniciado el proceso electoral, inicia en septiembre el 4 si mal no recuerdo y entonces ya en ese momento se hablará de candidaturas o precandidaturas, los tiempos electorales están perfectamente bien delimitados”, concluyó.

El político tabasqueño competirá por la candidatura junto con Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y demás corcholatas del partido oficial.

Fue en agosto de 2021, tras la renuncia de Olga Sánchez Cordero cuando la Segob pasó a manos de López Hernández, bajo el compromiso de contribuir a fortalecer con su trabajo la transformación del país. (Fuente: Milenio)