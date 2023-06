Muere John Romita Sr, icónico dibujante de Spider-Man y cocreador de Wolverine; tenía 93 años

ESTADOS UNIDOS.- El mundo de los cómics está de luto, por medio de un tweet de su hijo, se dio a conocer el fallecimiento de John Romita Sr, creador de grandes personajes como Wolverine, Luke Cage, Black Widow, Kingping y Mary Jane, publicó 24-horas.mx.

John Romita no solo le dio vida a estos entrañables personajes de Marvel, sino también le dio la forma con la que conocemos a uno de los superhéroes más amados por el público en general, nos referimos a nuestro “amigable vecino”, Spiderman.

Por medio de su cuenta de Twitter, su hijo, John Romita Jr, dio a conocer el terrible fallecimiento de su padre a la edad de 93 años, mencionó que murió en paz y anhela seguir los pasos de su padre.

“Lo digo con gran pesar, mi padre falleció en paz mientras dormía. Es una leyenda en el mundo del arte y sería un honor para mí seguir sus pasos. Por favor, mantenga sus pensamientos y condolencias aquí por respeto a mi familia. Era el hombre más grande que he conocido.”, dijo su hijo en redes sociales.

Las muestras de cariño por parte de los fans no se han hecho esperar, han comenzado a mostrar los cómics y algunas ilustraciones de las historias en las que participó John Romita, algunas de ellas fueron la boda con Mary Jane o cuando Peter Parker renuncia a ser Spiderman, entre otros.

No solo su familia y fans se han unido a la pena, también la que fue su casa por muchos años, por medio de sus redes sociales, Marvel señaló que ha perdido a una de sus más grandes leyendas dentro de la historia de la compañía.

John Romita Sr. was a pillar of the Marvel Universe, and his talent defined decades of Marvel's most well-known stories and characters. The Marvel family has lost one of its legends, and we mourn the loss of a creative giant. Our hearts are with his family and loved ones. pic.twitter.com/Wj0I7TPuNs

— Marvel Entertainment (@Marvel) June 14, 2023