¿GRILLA EN EL AYUNTAMIENTO DE TULUM?: Enfrenta transmisión en redes a Eugenio Barbachano con Jorge Portilla

TULUM, MX.- Una transmisión en vivo de Jorge Alberto Portilla Mánica, secretario general del Ayuntamiento de Tulum, realizada por Facebook, causó controversia y veto por parte del grupo de asesores del presidente Municipal, encabezados por Eugenio Barbachano Loza y Edgardo “El Gato” Aguilar.

El secretario efectuaba esta transmisión vía “streaming” para dialogar con ciudadanos, tal como lo había anunciado desde la noche anterior.

Después de felicitar a quienes se sumaban a su trasmisión, Portilla Mánica declaró que “estamos trabajando de la mano con nuestro presidente municipal, Diego Castañón Trejo, aunque algunas personas quieran decir lo contrario”.

Enfatizó que todos los que trabajan en la administración, lo hacen para que le vaya bien al presidente, porque si le va bien a él, le va bien a Tulum; aunque algunos dentro del gabinete piensan diferente.

Durante 41 minutos, informó de diversos avances de la administración y de las labores que efectúa cada dependencia y detalló: “mi forma de ayudar al Presidente es tomar nota de las peticiones de los ciudadanos y canalizarlas a las áreas correspondientes”.

Sin embargo, por un mensaje atribuido al asesor de la Presidencia, Eugenio Barbachano Loza, Jorge Portilla tuvo que terminar esta transmisión, pues le dijo que estaba incurriendo en proselitismo político.

“Aquí me están reclamando que estoy haciendo proselitismo… ¿ustedes qué creen, estoy haciendo proselitismo o estoy ayudando a la ciudadanía?… Me lo está diciendo en un mensaje el señor (Eugenio) Barbachano…”, comentó al aire Jorge Portilla.

Como toda persona prudente, dice que si al asesor Jorge Barbachano le es molesto que utilice la herramienta de redes sociales para atender a la ciudadanía “pues voy a dejar esta transmisión por hoy, porque la verdad no quiero tener problemas con nadie; ustedes me van a disculpar, pero son órdenes del señor Eugenio Barbachano que se ostenta como coordinador de Gabinete, un puesto que no existe en el municipio, pero bueno…”.

Con eso se despidió el secretario general del Ayuntamiento, aunque luego añadió que ya le había dicho a Barbachano que si le molesta su presencia, que pida su renuncia y que él no necesita de cargos públicos. (Agenvia SIM)