Noroña reclama a Sheinbaum y a Monreal incumplir acuerdos de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Este 19 de junio arranca la gira por el país de las “corcholatas” de Morena y aliados, quienes buscarán convertirse en la o el candidato de su partido en las elecciones presidenciales de 2024, publicó infobae.com.

El periodo para iniciar con el recorrido por territorio mexicano fue establecido luego de que el partido guinda marcará las directrices que los posibles candidatos tendrían que seguir, sin embargo, algunos se habrían adelantado. Así lo señaló el ex diputado Gerardo Fernández Noroña en un video lanzado durante la tarde del 18 de junio.

Y es que de acuerdo con el también aspirante a la candidatura de la coalición Justos Haremos Historia, algunos de sus compañeros habrían violentado los acuerdos durante el fin de semana.

El primer reproche estuvo dirigido al ex senador Ricardo Monreal, a quien acusó de iniciar acciones políticas con su vista a cuatro templos durante el fin de semana (entre ellos la Basílica de Guadalupe (ubicada en la Ciudad de México) y Iglesia de Plateros, en Zacatecas).

“Yo tenía recorrido en Tamaulipas (…) viendo que los recorridos comienzan hasta mañana (lunes) determine que no iba, para que no dijeran que me estaba adelantado, que estaba incumpliendo los acuerdos. Bueno, Monreal ayer hizo de su recorrido religioso un evento político (…) los acuerdo se los pasó por salvase a la parte”, atajó.

A la par lanzó críticas a quien recientemente dejó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por su participación en una ceremonia llevada a cabo en Xochimilco el domingo 18 de junio, misma en la que las comunidades indígenas de la región le entregaron el bastón de mando.

“Claudia hizo un evento apoyada por Clara Brugada (…) No es correcto, no por mucho madrugar amanece más temprano, y si se quedo que empezamos hasta mañana pues hasta mañana ¿Qué se gana?, mal comienza la semana a quién van a ahorcar en lunes”, sentenció.

Finalmente y al respecto Fernández Noroña aseguró que este inicio podría marcar el rumbo de cómo actuarán las “corcholatas”.

“Si iniciamos violentando lo establecido, pues así va estar, y no hay ninguna sanción, eso es cierto, la sanción la da el pueblo (…) pero entonces, ¿para qué pusieron que a partir de mañana? Hubieran dicho ´a partir de tu registro´ y ya”, concluyó.

Los aspirantes y sus recorridos

Este 19 de junio la y los aspirantes a la “Coordinación de Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación (4T)” inician sus recorridos por el país, mismos que deberán concluir el próximo 27 de agosto.

Tanto la ex mandataria capitalina como el ex diputado del Partido del Trabajo (PT), iniciarán sus recorridos en Oaxaca,

En tanto, quien fue titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, no ha oficializado cual será su primer destino, sin embargo en sus redes sociales adelantó que ya ha pensado en una estrategia para recorrer el país, mismas que hará publica este lunes.

En tanto, tras su recorrido religioso (en el que tres entidades diferentes), Ricardo Monreal adelantó que iniciará en la CDMX, para posteriormente dirigirse a los municipios de Lerma y Toluca, en el Estado de México.

En tanto, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López dio a conocer que su primer destino será Puerto Vallarta, Jalisco. (Fuente: infobae.com)